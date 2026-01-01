Mauvaise surprise ce matin du 1er janvier 2026 : les prix des carburants augmentent

Alors que les Algériens entamaient la nouvelle année 2026, une onde de choc a parcouru les réseaux sociaux. Une note attribuée à l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH), faisant état d’une augmentation immédiate des prix à la pompe dès le 1er janvier, suscite l’indignation générale.

Bien que la Loi de finances 2026 ne prévoyait aucune révision tarifaire, une note de l’ARH circulant massivement sur la toile indique de nouveaux tarifs appliqués depuis ce matin.

Mustapha Zebdi, président de l’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE), a rapidement réagi sur sa page Facebook officielle. Tout en confirmant l’authenticité de ces hausses, il a fustigé le manque total de communication des autorités compétentes.

« Des augmentations du prix du carburant… Les institutions concernées ne pouvaient-elles pas informer le consommateur au préalable, au lieu de lui laisser la surprise à la station-service ? » s’est-il interrogé.

Zebdi a insisté sur le droit fondamental du citoyen d’être prévenu de toute mesure impactant directement son pouvoir d’achat et le coût de la vie.

Selon le document qui circule, les prix auraient évolué comme suit :

Gazole (Mazout) : passe de 29,01 DA à 31 DA.

Essence sans plomb : passe de 45,62 DA à 47 DA.

GPL-c (Sirghaz) : passe de 9 DA à 12 DA.

Cette situation provoque une incompréhension totale, d’autant plus que les articles 54, 55 et 56 de la Loi de finances 2026 stipulent explicitement le maintien des taxes et droits sur les produits pétroliers « sans changement ».

À l’heure actuelle, l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures n’a produit aucun démenti ni confirmation officielle. Ce silence radio alimente la frustration des usagers, qui attendent désormais une clarification urgente du gouvernement ou des autorités de régulation pour lever le voile sur cette mesure inattendue.

UNIPREST : Une « victoire historique » pour les distributeurs !

Si l’annonce surprend les consommateurs, elle est accueillie avec une grande satisfaction par l’Union Nationale des Investisseurs, Propriétaires et Exploitants de Relais et Stations-Service (UNIPREST).

Dans un communiqué publié hier soir, l’organisation professionnelle qualifie cette décision de « victoire historique » couronnant un « long parcours de patience et de lutte professionnelle responsable ».

Derrière l’augmentation du prix payé par l’automobiliste se cache une revalorisation de la marge de profit des distributeurs. L’UNIPREST a tenu à souligner que cet exploit est le fruit d’un travail acharné visant à assurer la stabilité du secteur. L’Union a également exprimé sa gratitude envers le Président de la République et le gouvernement pour leur « écoute attentive ».