Marseille en fête avec Kader Japonais et Amine Babylone : la droite française en colère

Le 26 juillet dernier, sur la scène flottante du Vieux-Port de Marseille, a vibré aux sons du raï et des musiques du Maghreb. Le public marseillais, dans toute sa diversité, a eu le plaisir d’applaudir Kader Japonais et Amine Babylone, deux figures emblématiques de la scène musicale algérienne.

Le concert a permis de regrouper plus de 45 000 spectateurs, dont de nombreux Marseillais, mais aussi des Algériens, Tunisiens, Marocains et de nombreux touristes saisonniers, ont chanté, dansé et célébré une Méditerranée festive, vivante et métissée.

Cette soirée a ravi les nombreux spectateurs de la cité phocéenne. Cependant, elle a aussi fait grincer les dents de plusieurs politiciens de la droite française.

Une soirée raï à Marseille dérange la droite française

Cette ambiance chaleureuse n’a pas fait l’unanimité en France. Dans un communiqué daté du 31 juillet dernier, Catherine Pila, vice-présidente du parti de la droite Les Républicains, a adressé un message au Maire de Marseille, en l’occurrence Benoît Payan, au sujet de ce concert.

En effet, dans ce message, Catherine Pila qualifie la programmation de « provocatrice« et pointe « l’inopportunité de mettre à l’honneur des artistes algériens« , notamment dans un contexte diplomatique tendu entre Alger et Paris. L’élu exige des explications sur le financement de cet événement.

« Récemment, vous avez ainsi proposé une soirée dédiée aux artistes algériens avec en vedette un certain Kader Japonais. Alors même que le président algérien Abdelmadjid Tebboune méprise notre Nation, en emprisonnant arbitrairement deux de nos compatriotes, l’écrivain, Boualem Sansal et le journaliste, Christophe Gleize, ce choix de programmation maladroit et provocateur a heurté de nombreux Marseillais« , écrit-elle.

La montée en scène de ces deux artistes algériens s’inscrit dans le cadre de l’Été marseillais, programmé par la ville et s’étend du 21 juillet au 14 septembre 2025. Il est à rappeler qu’aucun incident n’a été enregistré lors de cette soirée.

La mairie de Marseille réagit

La mairie de Marseille, par la voix de Samia Ghali, adjointe en charge de l’Été marseillais, a balayé les critiques en avançant le succès populaire de la ville : « Marseille est une ville méditerranéenne, fière de sa diversité. Cette soirée a rassemblé au-delà des origines« .

« Le choix de Kader Japonais et Babylone ne sont ni maladroits ni provocateurs. Ils ont réuni 45 000 Marseillais venus de tous les horizons pour chanter, danser et célébrer Marseille« , a riposté Samia Ghali dans un courrier en réponse.

Loin des tensions politiques, le public a unanimement décrit cette soirée comme un moment de partage, d’émotions et de reconnaissance. Pour beaucoup de spectateurs, cet événement représente l’occasion de se sentir pleinement inclus dans le récit marseillais.

