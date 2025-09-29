Marché d’Artisanat de l’Union Européenne : la créativité et le savoir-faire algériens à l’honneur

La Résidence de l’Ambassadeur de l’Union européenne à Alger s’est transformée, les 26 et 27 septembre passés, en une véritable vitrine du patrimoine artisanal algérien. À l’occasion d’une nouvelle édition de son Marché d’Artisanat, la Délégation de l’UE en Algérie a mis à l’honneur la créativité et l’ingéniosité d’une quarantaine d’artisans venus de différentes régions du pays.

Organisé deux fois par an, cet événement est devenu un rendez-vous attendu aussi bien par les créateurs que par les passionnés d’artisanat. Bijoux, poterie, mosaïque, textile et mode, travail du cuir et du bois, cosmétique bio, ainsi que des produits alimentaires artisanaux : la diversité des stands a illustré la richesse et l’authenticité du savoir-faire algérien.

La précédente édition avait réuni près de 2 500 visiteurs. Cette nouvelle rencontre a confirmé l’intérêt croissant d’un public varié, composé de diplomates, expatriés, acteurs culturels, partenaires institutionnels et familles en quête d’authenticité.

Artisanat, innovation et développement

Dans son allocution, Son Excellence Diego Mellado Pascua, Ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, a souligné l’importance de donner plus de visibilité aux artisans locaux : « La foire artisanale est pensée comme un lieu de rencontre. L’artisanat est une culture et un savoir-faire, mais aussi un métier qui doit être rentable, générateur de réseautage et porteur d’innovation ».

Il a insisté sur la dimension entrepreneuriale de l’artisanat, qui dépasse la simple transmission d’un héritage pour devenir un vecteur de développement économique et social. Au-delà de l’exposition et de la vente, le Marché d’Artisanat constitue un espace d’échanges et d’opportunités :

« Notre ambition est de contribuer à rapprocher les talents, les cultures et les publics, tout en offrant aux artisans algériens une vitrine durable », a ajouté Diego Mellado.

En créant un pont entre l’Algérie et l’Europe, ce marché aspire à encourager la professionnalisation des artisans, à stimuler l’innovation et à faire de l’artisanat un secteur porteur et reconnu.

Un pont culturel et économique entre l’Algérie et l’Europe

À travers cette initiative, l’Union européenne confirme son engagement à soutenir l’artisanat algérien, en l’inscrivant dans une perspective de développement durable, de coopération culturelle et d’ouverture économique.

Plus qu’une simple foire, le Marché d’Artisanat s’affirme comme un carrefour dans lequel se rencontrent patrimoine, créativité et entrepreneuriat, au service d’une Algérie tournée vers l’avenir.

