Malte retire cette boisson importée d’Algérie du marché pour non-conformité sanitaire

À Malte, une alerte sanitaire a été lancée concernant la consommation de la boisson gazeuse Fanta Orange importée d’Algérie. En cause : un taux trop élevé de colorant alimentaire E110, également connu sous le nom de Sunset Yellow (Jaune Soleil), une substance suspectée de présenter des risques pour la santé lorsqu’elle est consommée en trop grande quantité.

Selon les autorités sanitaires maltaises, appuyées par les conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le lot concerné dépasse les limites autorisées en matière de concentration de cet additif. Le média MaltaToday rapporte que le produit a été immédiatement retiré des rayons sur décision de l’EFSA, qui appelle également à revoir les conditions d’utilisation de ce colorant à l’échelle européenne.

Colorant E110 : la boisson Fanta fabriquée en Algérie pointée du doigt à Malte

Le E110 est un colorant couramment utilisé dans les sodas, les confiseries et d’autres produits industriels pour leur donner une couleur attrayante. Cependant, plusieurs études scientifiques ont mis en garde contre les effets secondaires possibles liés à sa consommation excessive : réactions allergiques, hyperactivité et troubles de l’attention chez les enfants, ainsi que des dommages potentiels au foie et aux reins.

Face à ces risques, l’EFSA a récemment revu à la baisse la dose journalière admissible de cet additif et recommande une vigilance accrue. En conséquence, les autorités sanitaires maltaises conseillent aux consommateurs de vérifier l’origine des bouteilles de Fanta Orange qu’ils achètent, et de ne pas consommer celles qui proviennent d’Algérie jusqu’à nouvel ordre.

Fanta Orange algérien rappelé à Malte

Cette situation soulève également des questions quant aux normes de sécurité alimentaire appliquées dans les pays producteurs. Si l’Union européenne impose des seuils stricts et des contrôles rigoureux, les standards peuvent varier ailleurs. En Algérie, où ce lot de Fanta Orange a été fabriqué, les critères de qualité et de sécurité peuvent différer, notamment en ce qui concerne les quantités tolérées d’additifs alimentaires.

Pour l’instant, aucune réaction officielle n’a été enregistrée de la part des autorités algériennes ni du fabricant local. Mais cette affaire pourrait bien relancer le débat sur l’harmonisation des normes alimentaires internationales et la nécessité d’un contrôle renforcé sur les produits destinés à l’exportation.

Les consommateurs, eux, sont invités à la prudence et à la vigilance, en attendant des clarifications sur l’ampleur du problème et sur les mesures prises pour garantir leur sécurité.