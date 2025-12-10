Mahrez répond cash à ses détracteurs sur sa forme physique avant la CAN 2025

Les joueurs d’Al-Ahli Saudi ont été soumis ce mercredi à une série de tests physiques particulièrement exigeants. Parmi les scènes marquantes, une image a retenu l’attention : celle de Riyad Mahrez, allongé au sol, visiblement fatigué après l’effort. Rapidement relayée, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations chez les supporters algériens quant à l’état physique du capitaine des Verts à quelques semaines du début de la CAN-2025 au Maroc.

La polémique est née d’un détail : on entend dans la vidéo le speaker annoncer « 13,4 », ce qui a alimenté les spéculations sur une supposée baisse de performance du joueur. Face à la montée des commentaires, la page officielle de la Saudi Pro League (SPL) sur X est intervenue pour clarifier la situation. Elle a expliqué que le chiffre mentionné ne concernait pas Mahrez, mais Merih Demiral, visible derrière lui au moment de l’annonce. Le défenseur turc venait tout juste de débuter son propre test, ce qui a entraîné une confusion auprès du public.

Riyad Mahrez lui-même a tenu à calmer les esprits, répondant avec humour et fermeté. « Merci lol, c’était même pas un test de VMA hier, simplement un test physique. Et accessoirement, 13.4, c’est même pas la VMA d’un enfant ! Je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux, les experts de Twitter », a-t-il commenté.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 : « Le Maroc est grand favoris pour le titre », Mahrez

Avec cette mise au point, l’ailier algérien a rassuré les supporters quant à sa forme physique, tout en taclant avec humour les spéculations hâtives des réseaux sociaux.

Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter 🤦🏽‍♂️ https://t.co/UashoJv9jr — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 10, 2025

Mahrez nommé pour le titre du meilleur joueur au Moyen-Orient

Par ailleurs, Riyad Mahrez, fait partie des quatre finalistes retenus pour les Globe Soccer Awards dans la catégorie du meilleur joueur du Moyen-Orient 2025. Il figure aux côtés de Karim Benzema, Salem Al-Dawsari et Cristiano Ronaldo.

Dans un premier temps, sept joueurs avaient été présélectionnés pour cette distinction. Mahrez, qui avait remporté le plus grand nombre de votes des supporters, menait la liste devant Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Nasser Al-Dawsari. Comme à chaque édition, la décision finale sera tranchée par le jury et le comité d’experts.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : l’Algérie avec l’Argentine dans un groupe abordable

Les Globe Soccer Awards mettent en avant, chaque année, les joueurs les plus marquants de la région en tenant compte de leurs performances individuelles comme de leur apport collectif. En 2025, Riyad Mahrez a particulièrement brillé en guidant Al-Ahli vers son tout premier sacre en Ligue des champions de l’AFC, une réalisation majeure qui renforce la légitimité de sa nomination.

🟢 À LIRE AUSSI : Historique des matchs Algérie – Argentine : une rencontre mémorable 3-4 à Camp Nou