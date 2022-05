Lyon : un mineur algérien sème la peur dans un tramway

Quitter le territoire Algérien par n’importe quel moyen pour retrouver un meilleur style de vie, représente le rêve de tous les algériens y compris les plus jeunes. Cependant, arrivant à destination, les choses ne se passent pas comme prévues et suivent une autre tournure, une voie de clandestin, sans abris et auteur parfois de faits illégaux.

Le mardi 3 mai 2022, un sans-papiers algérien a été responsable d’une grave attaque dans un tramway de la ville de Lyon, en France. Entouré d’un complice, le jeune Algérien a commencé par vouloir agresser et voler le sac d’une passagère. Par la suite, un témoin de la scène a donc voulu intervenir en avertissant la victime de la volonté des deux agresseurs. Immédiatement, les deux suspects ont fait preuve de violence : ils ont lancé des gaz lacrymogènes sur la victime et l’un d’eux a voulu la poignarder. Par chance, le voyageur a réussi à échapper à son agresseur. Après avoir semé la panique chez les voyageurs du tramway, les deux individus se sont enfuis en direction de la station suivante.

Grâce à la description donnée par la victime ainsi qu’à d’autres témoins présents parmi les passagers, les agents des services de sécurité des transports publics ont réussi à identifier puis à retrouver la trace de l’un des deux suspects. Au bout d’une demi-heure, le jeune agresseur, originaire d’Algérie, sans domicile fixe et en situation irrégulière, a été interpellé et arrêté en possession d’une bombe lacrymogène et d’un couteau. Il a déclaré aux forces de l’ordre être un mineur de moins de 17 ans. Il est alors placé en garde à vue, à en croire les médias Lyonnais.

Ces jeunes Algériens face à la justice étrangère

Le vendredi 6 mai 2022 vers 23h, à proximité de la place Bellecour à Lyon 2, trois autres Algériens sans papiers dans la vingtaine ont été arrêtés à la suite d’un vol à la roulotte. Ceux-ci ont cassé la vitre à l’arrière d’un véhicule stationné dans lequel ils ont fait main basse sur un sac, sur un lecteur DVD, sur des écouteurs, sur 23 DVD ainsi que sur des bières. Au moment où ils se sont introduits dans le véhicule endommagé, les forces de l’ordre ont été alertées grâce à un témoin de la scène.

Changeons maintenant de pays pour l’Italie, récemment, en effet, le samedi 2 avril 2022, à proximité de Lagrange à Turin, un jeune algérien Harraga, de 15 ans, a été interpellé par la police italienne pour des faits de vol et de menaces de mort. Le mineur algérien en question est arrêté après une sérieuse poursuite menée par des garde-frontières et trois gendarmes italiens appartenant aux carabiniers.

En effet, toujours selon les médias italiens, ce jeune Algérien a dérobé le sac à main d’une femme, que cette dernière avait laissé sur un banc, avant de prendre la fuite jusqu’à ce que les gendarmes le poursuivent.