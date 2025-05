Lutte contre les séismes : l’Algérie s’allie au Japon pour construire des bâtiments plus sûrs

Ce lundi 12 mai, Alger a accueilli une rencontre scientifique d’envergure entre des institutions algériennes et une équipe de chercheurs japonais spécialisés dans les risques sismiques. L’objectif : partager les avancées du Japon en matière de calcul de résistance aux séismes et de prévention, tout en adaptant ces pratiques au contexte algérien.

Organisé dans le cadre d’un programme de coopération bilatérale pour la période 2024-2026, l’événement a permis un échange approfondi autour des outils technologiques et des méthodes utilisées au Japon, l’un des pays les plus expérimentés en matière de gestion des catastrophes naturelles.

Les discussions ont porté notamment sur le renforcement des bâtiments, la prévention des risques et le partage des meilleures pratiques en matière de réponse aux tremblements de terre.

Algérie–Japon : une coopération scientifique pour renforcer la prévention sismique

D’après un communiqué du ministère de l’Intérieur, ce projet vise principalement à évaluer la vulnérabilité sismique d’un échantillon représentatif de constructions en Algérie.

Pour ce faire, des experts japonais de l’Institut de recherche sur les catastrophes de l’université de Kyoto se sont associés à des spécialistes algériens en diagnostic sismique et en contrôle de la qualité du bâtiment.

Ces derniers proviennent de plusieurs institutions nationales, dont la Délégation nationale aux risques majeurs, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), le Centre national de recherche appliquée en ingénierie parasismique (CGS) et le Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB).

L’Algérie s’inspire du modèle japonais pour sécuriser ses bâtiments

L’enjeu de cette collaboration ne se limite pas à l’évaluation de l’existant. Elle vise également à poser les bases d’un cadre méthodologique pour mieux diagnostiquer les risques et renforcer la résilience des infrastructures.

Un guide national, conforme aux normes internationales, mais adapté aux spécificités locales, est en cours d’élaboration. Il devrait offrir aux autorités et aux professionnels du bâtiment un outil de référence pour améliorer la sécurité des constructions face aux séismes.

Dans un pays comme l’Algérie, régulièrement touché par des secousses telluriques, ce partenariat représente une avancée importante dans la construction d’une culture de prévention.

À travers cette coopération avec le Japon, l’Algérie espère tirer profit de décennies d’expertise et d’innovation technologique pour mieux anticiper et gérer les risques liés aux tremblements de terre.