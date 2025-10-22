L’UE convoite les terres rares algériennes : voici les conditions « non négociables » d’Alger

L’Algérie et l’Union européenne inaugurent un nouveau front stratégique, dépassant l’alliance historique sur les hydrocarbures. Ce nouveau chapitre se concentre sur les terres rares et métaux critiques, ressources vitales pour l’industrie mondiale. Cette orientation confirme la volonté d’Alger de s’imposer sur l’échiquier des minéraux stratégiques.

La rencontre d’hier au ministère des Hydrocarbures et des Mines entre Mohamed Arkab et l’ambassadeur de l’UE, Diego Mellado, a officialisé cette ambition. Les deux parties, après avoir renforcé leurs liens gaziers, ciblent désormais le développement de la chaîne de valeur des terres rares. La demande pour ces éléments, essentiels aux technologies de pointe, étant en croissance constante, l’Algérie y voit une opportunité majeure.

L’Algérie, un acteur clé dans la course aux métaux stratégiques et terres rares

Le secteur minier algérien est clairement désigné comme le prochain moteur de diversification de l’économie nationale. Face à une demande internationale grandissante et à des perturbations d’approvisionnement observées ces dernières années, l’Algérie, forte de ses réserves avérées par les bilans d’explorations récentes, cherche à capitaliser sur ce contexte favorable.

🟢 À LIRE AUSSI : Hydrocarbures et mines : vers un partenariat renforcé entre l’Algérie et l’UE

L’objectif principal est double. Consolider l’économie nationale par de nouvelles sources de devises et s’affirmer comme un fournisseur fiable sur le marché international. Pour y parvenir, l’approche algérienne repose sur des partenariats ciblés et des conditions d’investissement claires :

Développement de la chaîne de valeur minière : l’investissement étranger doit englober non seulement l’extraction, mais aussi la transformation des minerais sur le territoire national.

l’investissement étranger doit englober non seulement l’extraction, mais aussi la transformation des minerais sur le territoire national. Création d’une industrie locale : cette exigence vise à créer un tissu industriel algérien capable de valoriser les richesses naturelles du pays.

cette exigence vise à créer un tissu industriel algérien capable de valoriser les richesses naturelles du pays. Transfert de technologie et formation : le communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines souligne que les discussions ont insisté sur « le transfert de connaissances, la formation et l’utilisation des techniques modernes, notamment dans les domaines de la recherche, de l’exploration, de la transformation et de la valorisation des ressources minières« .

🟢 À LIRE AUSSI : Un duo de puissances pour l’agriculture algérienne : ce qui se prépare avec la Chine et la Russie

Ces mesures garantissent que l’Algérie tire un bénéfice maximal de l’exploitation de ses ressources, favorisant une montée en compétence locale indispensable pour accompagner les mutations du marché mondial.

Cadre réglementaire et énergies renouvelables : les atouts du marché algérien

Deux facteurs majeurs renforcent l’attractivité de l’Algérie. Premièrement, la nouvelle loi minière, adoptée en début d’année, révise le cadre réglementaire et ouvre « grand les portes du marché national à l’investissement étranger« , attirant les acteurs mondiaux.

Deuxièmement, l’essor des Énergies Renouvelables (EnR) dope la demande mondiale de métaux stratégiques. L’ambassadeur de l’UE, Diego Mellado, a d’ailleurs souligné l’intérêt de l’UE à « renforcer la coopération dans les domaines de la production de l’hydrogène vert et l’hydrogène bleu. Ainsi que l’exploitation des minéraux stratégiques et leur transformation au service des industries, notamment celles liées aux énergies renouvelables ». Cette convergence fait des terres rares un pivot de la future collaboration Alger-Bruxelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Décret présidentiel : qu’est-ce que le SCPJ, le nouveau service de la DGSI ?

En conclusion, la coopération Algérie-UE s’engage dans une vision stratégique à long terme, bien au-delà des hydrocarbures. En développant la chaîne de valeur des minéraux critiques, l’Algérie sécurise une place dans les filières industrielles de demain et diversifie son économie.