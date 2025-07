Louer un jet privé à 250 millions/jour ? Une offre jugée “accessible” fait réagir (vidéo)

Une proposition inattendue lancée par une agence de voyage, dans le cadre du salon international du tourisme et des voyages (SITEV), a fait réagir la toile algérienne : « La location d’un jet privé à seulement 250 millions de centimes la journée« .

Cette offre, présentée comme abordable par son initiateur, a déclenché un débat houleux sur la toile, notamment sur le pouvoir d’achat des Algériens, alors que de nombreux ménages peinent à rejoindre les deux bouts. L’idée de louer un jet privé, même à ce prix, est perçue par la majorité de ces internautes comme exagérée.

Les 250 millions de centimes représentent une somme colossale et inatteignable pour la grande majorité des ménages algériens.

« 250 millions/jour pour un jet privé » : une offre jugée « abordable » au SITEV 2025

Le Salon du tourisme et des voyages (SITEV), qui se tient actuellement au palais des expositions d’Alger, notamment du 12 au 15 juillet 2025, a été le théâtre de déclarations polémiques, formulées par un représentant d’une agence de voyage.

Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre le représentant d’une agence de voyage proposant la location d’un jet privé à « seulement » 250 millions de centimes par jour. Ce tarif inclut un appareil pouvant accueillir de quatre à six personnes.

Initialement présentée comme une offre destinée aux entreprises et aux hommes d’affaires, la proposition a pris une tournure plus controversée lorsque le voyagiste a élargi sa cible, affirmant que les prix restent abordables et l’offre est accessible à tout le monde, notamment dans le cadre des voyages de noces. Cette dernière précision a enflammé les débats.

Une offre qui passe mal

La proposition de louer un jet privé à une telle somme a rapidement enflammé les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions. L’ironie a pris le dessus des commentaires et de nombreux internautes ont souligné le décalage frappant entre le pouvoir d’achat moyen et le coût exorbitant de cette offre.

« Il a minimisé les 250 millions de centimes comme une somme insignifiante« , a commenté un internaute manifestement choqué. « Le coût d’un simple trajet en bus nous paraît élevé » a renchéri un autre. S’interrogeant sur la perception de la réalité par l’initiateur de cette offre, un utilisateur du réseau social Facebook commente : »Il vit avec nous lui ?« .

Ces réactions pointent du doigt la fracture perçue entre l’univers luxueux promu par ce voyagiste et les préoccupations quotidiennes des citoyens algériens.

