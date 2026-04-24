Logements AADL : expulsions, résiliations et sanctions dans plusieurs wilayas pour cette raison

La question des loyers impayés refait surface avec une série de décisions judiciaires rendues dans plusieurs wilayas du pays. À Tebessa, Batna et Bordj Bou Arreridj, les tribunaux ont statué sur plusieurs affaires liées au non-respect des engagements contractuels entre locataires et organismes de gestion immobilière. Entre expulsions, résiliations de contrats et condamnations financières, ces jugements traduisent une volonté d’appliquer strictement la réglementation en vigueur.

Selon les informations communiquées par la direction générale d’AADL Gest Immo, ces décisions interviennent dans un contexte de suivi des dossiers de manquements contractuels, notamment en matière de paiement des loyers et des charges associées.

Loyers impayés à Tebessa : huit jugements dont des expulsions

À Tebessa, le tribunal a prononcé huit jugements à l’encontre de locataires défaillants. Ces décisions imposent aux concernés le règlement des dettes locatives, accompagnées de compensations financières.

Dans le détail :

Des locataires ont été condamnés à payer les loyers en retard ainsi que des indemnités.

Trois jugements distincts ordonnent l’expulsion de locataires.

Ces expulsions ont été décidées après constat du non-paiement malgré l’envoi de convocations et l’achèvement des procédures légales.

AADL Batna : des locataires condamnés à régler leurs dettes

Le tribunal de Batna a également statué sur six affaires concernant le site des 1000 logements AADL Parc Afourag (site 1). Les jugements rendus obligent les locataires concernés à s’acquitter de leurs dettes locatives.

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Les décisions incluent :

Le paiement des loyers impayés

La prise en charge des frais de justice

Ces mesures s’inscrivent dans une logique de recouvrement des créances et de respect des clauses contractuelles.

À Bordj Bou Arreridj : résiliation de contrats et restitution des logements

À Bordj Bou Arreridj, quatre jugements ont été prononcés dans des affaires liées aux sites de 700 logements AADL (POS 7B) et 400 logements AADL (POS 7B).

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Les décisions judiciaires vont plus loin avec :

La résiliation des contrats de location-vente

L’obligation d’évacuer les logements

La restitution des clés

Le paiement des arriérés de loyers

La prise en charge des frais judiciaires

Ces jugements concernent des cas où les locataires ont manqué à leurs engagements contractuels de manière persistante.

Loyers AADL impayés : une application stricte de la loi

L’ensemble de ces décisions s’inscrit dans une démarche de suivi rigoureux des infractions liées aux contrats de location-vente. Les juridictions concernées ont appliqué les dispositions légales en vigueur afin de garantir le respect des obligations contractuelles.

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La direction générale de l’AADL souligne que ces actions visent à encadrer les relations entre les locataires et l’organisme, en rappelant les conséquences juridiques en cas de non-respect des engagements.