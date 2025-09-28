Ligne ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet : le mégaprojet opérationnel d’ici à cette date

L’Algérie poursuit ses efforts pour développer ses infrastructures stratégiques dans le sud-ouest du pays. Deux chantiers phares illustrent cette ambition : la ligne ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet, longue de 950 kilomètres, et la construction du plus grand pont ferroviaire d’Afrique, érigé sur l’oued Dawra à Béchar. Ces réalisations, inscrites dans une vision de long terme, visent à stimuler le développement économique et social de toute la région.

Une ligne de 950 km en voie d’achèvement

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a annoncé à Béchar que l’ensemble de la ligne Béchar–Tindouf–Gara Djebilet sera livré avant la fin de l’année 2025. Ce projet colossal, ordonné par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, avance à un rythme soutenu.

Lors de sa visite d’inspection, le ministre a évoqué notamment le tronçon Béchar–Hassi Khabi (441 km), dont les travaux suivent le calendrier prévu. Il a rappelé que ce chemin de fer constitue un levier essentiel pour exploiter le gisement de fer de Gara Djebilet et dynamiser l’économie du sud-ouest algérien.

فيديو يوثق تقدم أشغال إنجاز مقطع السكة بين حماقير وأم العسل على مسافة 440 كلم، أطول مقاطع الخط المنجمي الغربي وأكثرها تعقيدا، حيث تجري بوتيرة سريعة جدا أشغال وضع السكة الحديدية بواسطة القطار المتخصص في الأجزاء التي انتهت بها أشغال تحضير المنصة السفلية. pic.twitter.com/OevCJ2EOGv — ANESRIF (@AgenceAnesrif) September 17, 2025

Le projet, divisé en trois grandes sections, représente un total de 950 km. La gare de Hammaguir, actuellement en phase finale de construction, illustre l’avancée des travaux. Le ministre a salué le rôle déterminant des entreprises nationales, qui ont su relever les défis climatiques en apportant leur expertise au service de ce projet d’envergure.

Selon l’ANESRIF, ce mégaprojet aura un impact considérable sur la croissance régionale. Outre les entreprises algériennes mobilisées, un partenariat avec le groupe chinois CRCC assure la réalisation et le suivi technique des travaux.

Le plus grand pont ferroviaire d’Afrique

Parallèlement, l’ANESRIF a annoncé l’achèvement imminent, d’ici fin octobre, du plus grand pont ferroviaire d’Algérie et du continent africain. Long de 4,111 km et haut de 12 mètres, il traverse l’oued Dawra à Béchar et s’inscrit dans le cadre du même projet ferroviaire.

Avec un taux d’avancement de 78 %, ce chantier mobilise ainsi des équipes spécialisées et du matériel spécifique. Pour maintenir la cadence, même en période de fortes chaleurs, des zones de préfabrication et des centrales à béton équipées de systèmes de refroidissement ont été mises en place. Les travaux se déroulent jour et nuit afin de respecter les délais.

Le mégaprojet ferroviaire totalise 1 431 ouvrages d’art, dont 45 ponts ferroviaires, 48 ponts routiers et 1 338 ouvrages hydrauliques. Une large partie est déjà finalisée, et le reste le sera d’ici fin octobre. Les entreprises algériennes réalisent exclusivement tous ces ouvrages, affirmant ainsi le savoir-faire national.

Une ambition nationale affirmée

Ces deux réalisations témoignent ainsi de la volonté des autorités d’inscrire le sud-ouest algérien dans une nouvelle dynamique. En reliant Béchar, Béni Abbès et Tindouf au gisement de Gara Djebilet, l’Algérie mise sur une infrastructure moderne pour soutenir sa croissance et valoriser ses ressources stratégiques. L’année 2025 marquera ainsi une étape déterminante pour ce projet hors norme.

