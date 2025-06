LG Media Club : la technologie OLED à l’honneur, entre performance visuelle et innovation

LG Electronics Algérie a convié ce dimanche 15 juin les professionnels des médias à une session technique inédite, suivie d’une conférence de presse dans le cadre du LG Media Club. L’occasion pour les journalistes de plonger dans l’univers de la technologie OLED, aujourd’hui considérée comme une référence mondiale en matière d’affichage haut de gamme.

Monsieur Kim, responsable de la division TV chez LG Algérie, a animé cette rencontre riche en démonstrations et en échanges. Il a présenté en détail les avancées intégrées à la nouvelle gamme OLED evo 2025, mettant en lumière les éléments qui placent LG en tête du marché international.

🟢 À LIRE AUSSI : L’OLED LG 2025 obtient des certifications écologiques pour sa durabilité et son design avancé

Parmi les innovations dévoilées : le processeur Alpha 9 AI Gen8, la technologie Perfect Black, ainsi que la commande vocale multilingue via la célèbre télécommande Magique, compatible notamment avec le français, l’arabe et l’anglais. Chaque fonction illustre la maîtrise technologique de LG, dont les téléviseurs OLED dominent le marché mondial depuis 12 années consécutives.

Cette initiative locale s’inscrit dans une dynamique de performance à l’échelle internationale. D’après le cabinet d’analyse Omdia, LG a franchi la barre des 10 millions de téléviseurs OLED expédiés en Europe depuis 2013. Le chiffre témoigne d’une progression constante : 2 millions d’unités en 2019, 4,9 millions en 2021, 8 millions en 2023, puis 9,5 millions en 2024.

LG en tête du marché européen, cap sur l’innovation et l’excellence

Rien qu’au premier trimestre 2025, 391 100 unités ont été livrées sur le Vieux Continent, offrant à la marque une part de marché de 56,4 %. Concrètement, plus d’un téléviseur OLED sur deux vendus en Europe porte le logo LG, gage de confiance, de performance et de fidélité des consommateurs.

Parmi les modèles phares, la série C, en particulier le nouveau C5, s’impose comme le téléviseur OLED le plus prisé en Europe. Elle conjugue à la perfection qualité d’image, élégance du design et innovations technologiques pour offrir une expérience visuelle sans compromis.

🟢 À LIRE AUSSI : LG intègre l’expérience Xbox Cloud Gaming (BÊTA) directement sur ses Smart TV

Devant les journalistes, le responsable de la division TV chez LG Algérie a souligné l’importance stratégique du marché algérien dans la vision de développement de LG. « L’Algérie est un marché dynamique, où les attentes en matière de qualité d’image, de performance et de design ne cessent de croître. À travers cette formation, nous souhaitons partager notre vision et rapprocher la technologie OLED de ses utilisateurs », a-t-il affirmé.

Ainsi, LG continue d’améliorer l’expérience utilisateur avec un système d’exploitation webOS toujours plus intelligent. Ce dernier intègre désormais des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées telles que la recherche vocale, la reconnaissance de la voix et un assistant conversationnel.

Avec cette initiative, LG Algérie réaffirme son engagement envers les médias, en leur offrant les outils pour mieux comprendre les technologies émergentes, tout en consolidant sa position de leader mondial du téléviseur premium.

Pourquoi choisir les téléviseurs LG OLED ?

Avec sa nouvelle gamme OLED evo 2025, LG franchit un nouveau cap technologique. L’objectif reste clair : offrir une expérience sensorielle toujours plus riche et fidèle à la vision des créateurs. Grâce au processeur de dernière génération α9 AI Gen8, chaque image gagne en netteté, en fluidité et en réalisme. Ce processeur embarque des composants optimisés, dont un NPU plus performant pour l’intelligence artificielle, un CPU plus rapide, et un GPU aux graphismes améliorés.

La technologie Brightness Booster vient renforcer la luminosité des écrans, pour des couleurs éclatantes même dans les scènes les plus lumineuses. Les téléviseurs OLED de LG conservent leur signature : un noir absolu, rendu possible par les pixels auto-émissifs capables de s’éteindre complètement, révélant ainsi un contraste infini et des détails insoupçonnés.

L’intelligence artificielle optimise également l’image scène par scène grâce à la fonction AI Picture Pro, tandis que le Dolby Vision® et le FILMMAKER™ Mode garantissent une fidélité d’image conforme à l’intention des réalisateurs. Côté audio, l’expérience devient immersive avec Dolby Atmos®, et encore plus enveloppante lorsque la TV fonctionne en synergie avec la barre de son LG via la technologie WOW Orchestra.

Une expérience audiovisuelle pleinement immersive

Pensée pour s’adapter à chaque profil, la gamme OLED 2025 propose une interface webOS intelligente, désormais dotée de fonctionnalités avancées comme l’AI Voice ID, l’AI Concierge ou encore l’AI Chat Bot.

L’utilisateur interagit naturellement avec sa TV, qui comprend ses préférences et personnalise les contenus affichés. Le programme webOS Re:New, récompensé au CES Innovation Award 2025, garantit jusqu’à quatre évolutions majeures de l’interface sur cinq ans, prolongeant la durée de vie du produit.

Enfin, les passionnés de gaming retrouvent un portail dédié, avec un affichage à 144Hz, une compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, et une connectivité de pointe (WiFi 6, HDMI 2.1, Bluetooth 5.3). Tout a été pensé pour répondre aux exigences des utilisateurs les plus avertis.

À propos de LG Electronics

Chez LG Electronics, chaque action repose sur des valeurs fortes : respect de la personne, sincérité et retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen place l’humain au cœur de sa stratégie, en développant des solutions qui répondent aux besoins réels de ses clients, tout en leur offrant des expériences innovantes capables d’améliorer leur quotidien.

Les produits LG s’adressent à des consommateurs exigeants, sensibles à la qualité et curieux de nouveauté. Ceux qui cherchent à relever des défis, à explorer de nouvelles opportunités et à enrichir leur quotidien par des expériences variées y trouvent des réponses concrètes. À travers cette vision, LG ambitionne d’accompagner chacun vers une vie meilleure.

Au fil des années, la marque a su façonner son identité avec cohérence, autour de sa signature emblématique : « Life’s Good ». Une devise qui reflète une quête d’équilibre entre innovation, authenticité et modernité. LG continue d’évoluer pour rester fidèle aux aspirations des temps présents, tout en conservant ce lien fort entre le progrès technologique et l’humain. Pour en savoir plus, consultez le site : www.LG.com