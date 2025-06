LG Algérie lance sa campagne « Promo Summer Vibes » avec des réductions jusqu’à 60 000 DA

Avec l’arrivée de l’été, LG Electronics Algérie donne le coup d’envoi à sa grande campagne promotionnelle baptisée « Promo Summer Vibes avec LG », une opération qui promet de belles affaires sur une large gamme de produits électroménagers et électroniques. Du 16 juin au 6 juillet 2025, vous pouvez profiter de remises exceptionnelles pouvant atteindre 60 000 DA.

Parmi les produits phares concernés, les climatiseurs LG occupent une place de choix. Les modèles de la série ART COOL, reconnus pour leur élégance et leur efficacité, affichent des prix particulièrement attractifs.

Le modèle ART22ALG (22K BTU/H) passe ainsi de 212 900 DA à 199 900 DA, soit une réduction de 13 000 DA. De son côté, le modèle ART18ALG (18K BTU/H) est proposé à 164 900 DA au lieu de 175 900 DA, tandis que le ART12ALG (12K BTU/H) chute à 121 900 DA au lieu de 129 000 DA.

La gamme DUAL COOL n’est pas en reste. Le DUAL22AT3 (22K BTU/H) est désormais accessible à 179 900 DA, contre 191 900 DA auparavant. Le DUAL18AT3 voit son prix passer de 152 900 DA à 142 900 DA, tandis que le DUAL12AT3 bénéficie d’un tarif réduit à 93 900 DA, soit 6 000 DA de moins que son prix initial.

Promotions exceptionnelles chez LG : découvrez les offres sur les téléviseurs OLED !

Côté divertissement, les célèbres téléviseurs OLED LG, leaders du marché mondial depuis 12 années consécutives, profitent également de cette vague de promotions. Par exemple, le Smart TV LG UHD AI UT80 4K 55 pouces s’affiche désormais à 96 900 DA, contre 117 900 DA auparavant, offrant ainsi une économie de 21 000 DA. Une opportunité en or pour s’équiper d’un téléviseur de dernière génération à prix réduit.

Le modèle UT80 4K 50 pouces, lui, passe de 95 900 DA à 76 900 DA, tandis que le téléviseur Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K, 55 pouces, allie technologie et design raffiné, et voit son prix passer de 134 900 DA à 112 900 DA.

Dans le segment haut de gamme, les téléviseurs OLED evo affichent aussi des baisses significatives. Le modèle OLED evo CS4 4K, 55 pouces est désormais proposé à 219 900 DA, contre 259 900 DA initialement, soit 40 000 DA d’économie.

Le modèle supérieur, OLED evo AI CS4 4K, 65 pouces, bénéficie d’une réduction encore plus généreuse, avec un nouveau prix de 329 900 DA au lieu de 389 900 DA, soit 60 000 DA de remise. De quoi ravir les cinéphiles et les amateurs de technologie de pointe.

« Promo Summer Vibes avec LG », LG propose ses électroménagers à des prix alléchants !

Dans la catégorie électroménager, les réductions se poursuivent avec une sélection variée de machines à laver à chargement frontal. Ces appareils, reconnus pour leur performance, leur longévité et leur design moderne, sont proposés à partir de 81 900 DA.

Parmi les modèles les plus spacieux, la lavante-séchante 12/8 kg avec technologie AI DD™ et 6 Motion Direct Drive™ qui passe de 137 900 DA à 129 900 DA. De son côté, le lave-linge 10,5 kg avec 6 Motion Direct Drive™ est proposé à 95 900 DA, contre 101 900 DA auparavant. Ces machines combinent économies d’énergie, efficacité de lavage et confort d’utilisation, en s’adaptant parfaitement aux besoins des foyers algériens.

Enfin, pour la cuisine, les micro-ondes multifonctions LG s’avèrent particulièrement utiles durant la saison estivale. Pratiques pour réchauffer, cuire ou griller rapidement, ils sont disponibles à partir de 31 900 DA. À ce prix, on retrouve le modèle NeoChef Solo 25 L, qui affichait au départ 35 900 DA. Quant au NeoChef Gril 42 L avec Smart Inverter, il passe de 43 900 DA à 39 900 DA, offrant plus de capacité et de performance à un tarif avantageux.

Avec sa campagne « Promo Summer Vibes« , LG Algérie entend répondre aux attentes des consommateurs tout en leur offrant des produits de qualité à des prix plus accessibles. De quoi équiper son foyer sans se ruiner, tout en profitant du meilleur de la technologie LG.

