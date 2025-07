LG Algérie connecte les médias à l’univers intelligent de LG ThinQ

Alger, le 16 juillet 2025 – LG Algérie a accueilli hier – mercredi 16 juillet 2025 – la deuxième session de son LG Media Club. Un programme initié pour renforcer le lien avec les professionnels de la presse à travers des rencontres régulières autour de ses innovations.

Cette édition a été entièrement consacrée à LG ThinQ, la plateforme intelligente qui incarne la vision de la maison connectée selon LG. La rencontre a pris la forme d’une session de formation interactive, animée par des experts produits de LG, avec pour objectif de faire découvrir en profondeur les fonctionnalités, les usages et les bénéfices concrets de LG ThinQ.

Au cours de cette session, les participants ont assisté à une présentation détaillée du fonctionnement de l’application LG ThinQ, qui permet de contrôler à distance l’ensemble des appareils connectés de la marque : réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, climatiseurs, etc. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, la plateforme apprend les habitudes des utilisateurs et propose des réglages automatiques pour un quotidien plus simple, plus économe et plus confortable.

Véritable moteur d’innovation, LG ThinQ a transformé l’expérience utilisateur et a propulsé les produits de la marque vers un nouveau standard de performance, d’efficacité énergétique et de confort intelligent.

Grâce à cette application, de nombreux consommateurs ont fait le choix de LG, séduits par une expérience connectée à la fois intuitive, intelligente et parfaitement adaptée à leurs besoins.

LG ThinQ : des foyers plus intelligents et plus durables

La formation a mis en lumière plusieurs scénarios pratiques :

Démarrage à Distance : Lancer une lessive à distance

Smart Diagnostique : Recevoir des notifications de maintenance sur ses appareils et gérer sa consommation d’énergie en temps réel.

Contrôle à Distance : Ajuster la température de la maison avant de rentrer,

Cycles additionnels : télécharger davantage de cycles selon le besoin

Les journalistes ont également pu tester l’interface de l’application, poser leurs questions en direct aux équipes techniques de LG, et mieux comprendre l’approche de la marque en matière de connectivité, durabilité et confort domestique.

Cette formation s’inscrit dans la continuité des engagements de LG Algérie pour vulgariser ses innovations auprès du grand public via les relais médias, et pour accompagner la transition vers des foyers plus intelligents, plus durables et centrés sur les besoins réels des utilisateurs.