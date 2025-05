Les refus de visas Schengen coûtent cher aux Algériens : 15,7 millions d’euros perdus en 2024

En 2024, les demandes de visa Schengen ont connu une hausse significative, atteignant 11.7 millions, soit une hausse de 13.4% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le nombre de demandes refusées a également augmenté, entraînant des pertes financières importantes liées aux dépenses engagées dans ce processus.

Les récentes statistiques publiées par le site spécialisé Visa Schengen Info révèlent une augmentation du nombre des demandes de visa rejetées. Ce chiffre est passé de 1.6 million en 2023 à 1.7 million en 2024, soit une hausse de 4.4% sur un an.

Par conséquent, les dépenses associées aux demandes de visa Schengen, y compris pour les dossiers rejetés, ont été plus importantes l’an dernier. Cette augmentation est d’autant plus marquée lorsque l’Union européenne avait annoncé des frais de visa à 90 euros en juin 2024.

Les refus de visa Schengen ont coûté 15.7 millions d’euros aux Algériens en 2024

Au total, les demandeurs ont engagé 145 millions d’euros en frais pour les demandes de visa qui ont été rejetées en 2024. Cette somme représente une augmentation de 11% des dépenses liées aux refus, soit 14.3 millions de plus par rapport à l’année 2023.

Les Algériens figurent dans la liste des dix nationalités qui ont encaissé le plus de refus l’an dernier. L’Algérie se positionne comme la sixième nationalité la plus demandeuse de visas Schengen avec 544 634 demandes, ce qui a généré un total de 46.3 millions d’euros en frais de visa.

Cependant, le pays enregistre un taux de rejet particulièrement élevé avec 185 101 refus, entraînant une perte de 15.7 millions d’euros pour les demandeurs algériens. Ce refus peut s’expliquer, selon de récents rapports, par plusieurs facteurs liés à des craintes de dépassement des délais de séjour ou encore des erreurs ou des insuffisances dans les dossiers déposés.

Avec 15.7 millions d’euros de pertes financières dues aux refus de visa Schengen, l’Algérie se positionne en tête des pays ayant subi les plus lourdes conséquences financières. En effet, elle devance la Turquie (14.5 millions d’euros), l’Inde (14 millions) et le Maroc (9.8 millions).

Quels pays ont le plus rejeté de demandes de visa Schengen en 2024 ?

En 2024, les centres des pays membres de l’espace Schengen ont enregistré un total de 11.7 millions de demandes, soit une augmentation de 13.5% par rapport aux 10.3 millions de demandes reçues au cours de l’année 2023.

La France demeure la destination pour les visas Schengen, ces centres ayant reçu plus d’un quart des demandes reçues mondialement. Avec 352 295 demandes, les Algériens ont été les plus nombreux à solliciter un visa français en 2024, loin devant les Marocains (282 153) et les Indiens (197 959).

Voici la liste des pays qui ont délivré le plus de refus en 2024 :

La France avec 481 139 demandes de visa refusées ;

l’Espagne : 244 432 refus ;

l’Allemagne ; 206 733 demandes de visa rejetées ;

l’Italie : 134 303 rejets ;

les Pays-Bas : 111 209 refus.

