Les célébrations du bac en cause ? Un violent incendie déclenché à Jijel

Ce dimanche soir à Ziama Mansouriah, dans la wilaya de Jijel, les festivités du baccalauréat ont failli tourner de court. Vers 22h20, un incendie s’est déclaré dans la zone boisée de Tarcha, au niveau d’Oued Amsal. Les sirènes de la Protection civile ont rapidement retenti, rompant le calme estival de cette commune côtière.

Selon les premières informations, le feu a été déclenché par des feux d’artifice tirés à l’occasion des célébrations du bac. Une étincelle mal maîtrisée aurait suffi à embraser les broussailles, menaçant les habitations à proximité.

Grâce à une intervention rapide, les soldats du feu ont pu éviter le pire. Aucune victime n’est à déplorer, mais l’incident ravive les inquiétudes sur les risques liés aux comportements imprudents en période de forte chaleur et de sécheresse.

Ziama Mansouriah : un incendie maîtrisé à temps, mais les dégâts environnementaux persistent

Le feu a ravagé des zones d’arbustes et de broussailles, menaçant de s’étendre vers des habitations situées non loin du point de départ des flammes.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS – Vigilance « ORANGE » : Jusqu’à 49°C dans 8 wilayas d’Algérie les 20 et 21 juillet

Les équipes de la Protection civile, notamment l’unité locale et le centre avancé de Ziama Mansouriah, ont été dépêchées sur place avec deux camions-citernes et une ambulance pour contenir l’incendie et protéger les habitations environnantes.

Selon les autorités, « les habitations ont été protégées et l’incendie totalement maîtrisé ». Aucune perte humaine n’a été enregistrée, mais la nature, elle, n’est pas sortie indemne. L’opération, bien que réussie, souligne la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face aux imprudences humaines.

Une vague de feux de forêts sur tout le territoire : l’alerte reste active

Ziama Mansouriah n’est pas un cas isolé. Le même jour, plusieurs wilayas à travers le pays ont connu des départs de feu, traduisant une tendance inquiétante à l’échelle nationale. Voici un état des lieux établi par la Protection civile à 8h30 ce lundi matin :

Wilaya de Béjaïa : 13 incendies totalement éteints.

: 13 incendies totalement éteints. Wilaya de Tizi-Ouzou : 18 incendies dont 16 éteints, 2 sous surveillance.

: 18 incendies dont 16 éteints, 2 sous surveillance. Wilaya de Skikda : 1 incendie encore actif, 1 autre sous surveillance.

: 1 incendie encore actif, 1 autre sous surveillance. Wilaya de Jijel : 3 incendies maîtrisés.

: 3 incendies maîtrisés. Wilaya de Chlef, Batna, Alger, Sétif, Biskra, Souk Ahras, Boumerdès, Ain Témouchent, Bordj Bou Arreridj, Tébessa : plusieurs incendies circonscrits sans victimes signalées.

Cette cartographie montre l’ampleur de la menace, mais aussi l’efficacité des unités d’intervention, malgré des conditions climatiques souvent défavorables.

🟢 À LIRE AUSSI : Bac 2025 : deux wilayas au coude-à-coude, trio féminin en tête du classement

Alors que l’été bat son plein et que la végétation se dessèche, la moindre étincelle peut entraîner des dégâts irréversibles. Le feu de Ziama Mansouriah, nous rappelle donc que le danger est omniprésent et que la prudence est de mise.