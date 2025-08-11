Les 5 plus beaux hôtels de luxe à Alger avec vue imprenable

Capitale lumineuse tournée vers la Méditerranée, Alger ne manque pas d’adresses d’exception pour ceux qui souhaitent séjourner dans le confort absolu.

Entre vues panoramiques sur la mer, jardins luxuriants et services haut de gamme, plusieurs établissements se distinguent sur Booking.com et TripAdvisor pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Voici un tour d’horizon des hôtels cinq étoiles qui font briller la ville blanche.

1. Hyatt Regency Algiers Airport – Luxe et confort dès l’atterrissage

Pour les voyageurs pressés ou en transit, le Hyatt Regency offre une expérience cinq étoiles à quelques minutes du terminal. Chambres spacieuses, service personnalisé, piscine et espaces de réunion haut de gamme… Tout est pensé pour allier efficacité et détente.

Note moyenne : 9/10 – À partir de 158 $ la nuit.

2. Hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden – L’élégance au bord du Jardin d’Essai

À deux pas du célèbre Jardin d’Essai du Hamma, le Sofitel combine raffinement et hospitalité algérienne. Ses chambres, décorées avec soin, offrent souvent un panorama verdoyant ou une vue sur la baie d’Alger. Piscine intérieure, spa, terrasse ensoleillée et proximité avec les sites historiques en font un choix idéal pour un séjour alliant détente et culture.

Note moyenne : 8.5/10 – À partir de 146 $ la nuit.

3. Hôtel Hilton Alger – Séjourner les pieds dans l’eau

Situé face à la Méditerranée, à quelques minutes du Parc des Sablettes, le Hilton Alger séduit par sa vue mer et ses vastes jardins. Avec plus de 400 chambres, une piscine extérieure et des restaurants variés, l’hôtel est pensé autant pour les voyageurs d’affaires que pour les vacanciers en quête de sérénité.

Note moyenne : 8.4/10 – À partir de 84 $ la nuit.

4. Hôtel El Aurassi – Panorama sur toute la capitale

Perché sur les hauteurs, l’El Aurassi est une véritable icône hôtelière d’Alger. Depuis sa terrasse ou ses chambres avec balcon, on embrasse toute la baie et le cœur de la ville. Ses restaurants gastronomiques, son club de santé et son design mêlant modernité et touches traditionnelles en font un lieu de prestige.

Note moyenne : 8,4/10 – À partir de 122 $ la nuit.

5. Sheraton Club des Pins Resort – Évasion balnéaire

À l’ouest de la capitale, le Sheraton Club des Pins déroule sa plage privée, ses piscines et son spa face aux eaux turquoise. C’est l’adresse parfaite pour un séjour balnéaire tout en bénéficiant du confort d’un grand resort international.

Note moyenne : 8/10 – À partir de 149 $ la nuit.

En somme, la haute saison touristique à Alger s’étend du printemps à l’automne. Pour profiter des meilleurs tarifs et obtenir une chambre avec vue, il est conseillé de réserver plusieurs semaines à l’avance.