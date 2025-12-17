Le Salon de l’Algérie revient en force à Lyon : une édition XXL attendue en 2026

Après une première édition marquée par une affluence exceptionnelle, le Salon de l’Algérie s’apprête à revenir en force en France. Cette fois, les organisateurs ont vu plus grand et plus structuré. L’événement se tiendra du 6 au 8 avril 2026 à la LDLC Arena de Lyon, avec une ambition clairement affichée : accueillir jusqu’à 70.000 visiteurs en trois jours.

En mai 2025, la première édition du Salon de l’Algérie, organisée au Groupama Stadium, avait largement dépassé toutes les attentes. Des milliers de visiteurs, venus de toute la France et même de l’étranger, s’étaient déplacés pour découvrir l’événement. Mais ce succès a aussi révélé plusieurs failles logistiques.

De longues files d’attente, des capacités d’accueil dépassées et de nombreux visiteurs contraints de rebrousser chemin ont marqué cette première expérience, comme l’avait rapporté le média local Actu Lyon. Un constat que reconnaît sans détour Nordine Gasmi, initiateur du projet : « La première fois, on avait mal organisé l’événement. Il y avait trop de monde et pas assez de places ».

Une organisation renforcée pour le Salon 2026

Pour éviter ces dysfonctionnements, les organisateurs ont opté pour un changement stratégique de lieu. La LDLC Arena, plus moderne et mieux adaptée, offrira une surface totale de 15.000 m², dont 3.000 m² exclusivement dédiés à la restauration.

Le Salon réunira plus de 220 stands, représentant une large diversité de secteurs : agroalimentaire, industrie, artisanat, culture, tourisme, innovation, services et institutions. Une configuration pensée pour fluidifier la circulation du public et améliorer l’expérience des visiteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo (BMS) : pluies abondantes, orages et neige attendus dans plus de 30 wilayas ce mardi 16 décembre

Un calendrier stratégique pour maximiser l’affluence

Autre atout majeur : le calendrier. L’événement coïncidera avec les vacances scolaires et le week-end prolongé du lundi de Pâques, un choix qui devrait renforcer encore l’affluence.

L’objectif de cet événement est de faire découvrir l’Algérie autrement, mettre en valeur sa richesse culturelle et montrer un visage positif, loin des clichés souvent véhiculés. Les organisateurs promettent également un programme enrichi, avec de nombreuses conférences et rencontres.

🟢 À LIRE AUSSI : TasteAtlas : l’Algérie parmi le Top 50 des cuisines mondiales

Une dimension politique et culturelle affirmée

Dans un contexte de relations parfois tendues entre Alger et Paris, le Salon de l’Algérie 2026 assume aussi une dimension politique. Des invitations seront adressées à plusieurs responsables français de premier plan, dont le président Emmanuel Macron, ainsi qu’aux autorités locales lyonnaises et régionales.

Plus ambitieux, mieux structuré et résolument tourné vers l’avenir, le Salon de l’Algérie 2026 s’annonce comme un rendez-vous majeur, à la fois économique, culturel et symbolique, à ne pas manquer.

🟢 À LIRE AUSSI : Schneider Electric sacrée « Employeur de choix » dans 11 marchés clés du Moyen-Orient et de l’Afrique