Le réseau routier fait peau neuve en 2026 : Ces points noirs vont enfin disparaître

Fin du calvaire pour des milliers d’automobilistes algériens. Des chantiers stratégiques s’accélèrent à travers plusieurs wilayas pour éliminer les points noirs, fluidifier le trafic et sécuriser vos trajets. De Constantine à Jijel, découvrez les axes qui font peau neuve en 2026.

En effet, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base poursuit le déploiement de ses chantiers à travers plusieurs wilayas du pays. Visant à moderniser le réseau routier et à fluidifier les conditions de transport et de déplacement des citoyens, ces projets s’inscrivent dans le cadre des orientations du ministre de tutelle, Abdelkader Djellaoui, en étroite coordination avec les autorités locales.

Constantine : accélération de la cadence sur les grands projets

Dans la wilaya de Constantine, les regards sont tournés vers les accès et annexes du pont géant « Salah Bey », notamment au niveau du tunnel de Ziadia. Les travaux de confortement en cours ont fait l’objet d’une inspection, à la suite du renforcement du chantier en moyens matériels nécessaires pour accélérer le rythme d’exécution.

Par ailleurs, un suivi rigoureux est accordé au projet de dédoublement de la Route Nationale 79 (RN 79), qui s’étend sur une distance de 16 kilomètres depuis le carrefour des Quatre-Chemins de la nouvelle ville Ali Mendjeli jusqu’aux limites administratives de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

L’état d’avancement des travaux de terrassement et de corps de chaussée fait l’objet d’une attention particulière, conformément aux instructions émises lors des précédentes visites.

Toujours à Constantine, le chantier de dédoublement de la RN 27, reliant la ville des Ponts suspendus à la commune de Hamma Bouziane en direction de Mila, enregistre des avancées notables, notamment dans la réalisation des différents tronçons et des ouvrages d’art.

Djelfa et Aïn Defla : désenclavement et maintenance

Dans la wilaya de Djelfa, les opérations se poursuivent sur l’axe de dédoublement de la RN 46 reliant le chef-lieu à la localité de Charef. Ce projet crucial vise à fluidifier le trafic et à sécuriser la mobilité sur cet axe hautement stratégique.

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Du côté d’Aïn Defla, et au titre de la tranche 2026 du programme de maintenance des chemins wilayaux, le coup d’envoi a été donné pour les travaux d’entretien du chemin wilayaux n°154 (CW 154), qui relie la commune de Rouina à la RN 65. Une fois achevé, ce projet permettra d’élever le niveau de service et de faciliter la circulation des usagers.

El M’Ghair et Jijel : priorité à la sécurité routière

Dans la wilaya d’El M’Ghair, les ateliers s’activent autour du projet de signalisation et d’équipement lié au dédoublement de la RN 3, sur le tronçon reliant Oum Thiour à El M’Ghair sur une distance de 19 kilomètres. L’objectif principal reste le renforcement de la sécurité routière et du confort de conduite.

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Enfin, la wilaya de Jijel connaît une forte dynamique pour traiter les points noirs du réseau. Des travaux de réparation des glissements de terrain sont en cours sur le CW 135 — reliant Taher, Chehna, Ouled Asker, Belhadef et El Ancer — plus particulièrement sur le segment situé entre El Ancer et Belhadef.

En parallèle, des opérations de marquage au sol sont menées sur la RN 43, entre El Milia et Sidi Marouf, afin d’optimiser la visibilité et de garantir une sécurité maximale aux automobilistes.