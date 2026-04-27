Le Port d’Alger fait peau neuve avant l’été : Le coup de pression de Sayoud

Lors d’une visite d’inspection effectuée ce lundi matin au port d’Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a affiché sa ferme volonté de moderniser la gestion portuaire. Entre réduction des délais d’attente et transition écologique, le ministre a tracé une feuille de route stricte pour les gestionnaires de l’infrastructure.

Le port d’Alger fait l’objet d’un suivi rigoureux de la part des autorités. Accompagné de plusieurs responsables du secteur, le ministre Saïd Sayoud a inspecté les quais commerciaux (n° 18, 19, 20 et 21) pour évaluer de visu la fluidité des opérations de déchargement des conteneurs et le taux d’occupation des zones de stockage.

Port d’Alger : Accélération de la cadence et réduction des délais

Le constat est clair : l’efficacité opérationnelle est la priorité absolue. Le ministre a donné des instructions « fermes » pour accélérer le rythme de déchargement des navires. L’objectif est de réduire drastiquement la durée de séjour des bateaux à quai et dans le bassin portuaire afin d’optimiser l’exploitation des espaces et de fluidifier le trafic maritime.

🟢 A LIRE AUSSI : Emmanuel Macron fustige les “mabouls” qui veulent un bras de fer avec l’Algérie

Concernant le quai n° 17, actuellement en travaux de réaménagement, Sayoud a insisté sur le respect des délais de livraison. Ce projet est jugé stratégique pour augmenter les capacités d’accueil du port et répondre à la dynamique économique croissante du pays.

Vers un « Port Vert » et une saison estivale maîtrisée

Anticipant le flux important de passagers durant la période estivale, le ministre a exigé que les travaux du quai de la gare maritime soient achevés avant le début de la saison. Cette mesure vise à garantir un accueil optimal pour les voyageurs, notamment la communauté nationale établie à l’étranger.

L’aspect environnemental n’a pas été en reste. Situé au cœur du tissu urbain, le port d’Alger doit réduire son empreinte écologique. À cet effet, le ministre a ordonné l’accélération de l’électrification des quais. Ce dispositif permettra aux navires à quai de s’alimenter en électricité sans faire tourner leurs moteurs, éliminant ainsi les émissions polluantes et les nuisances sonores pour les riverains.

🟢 A LIRE AUSSI : Eau potable en Algérie : Ce que révèle le bilan officiel des maladies à transmission hydrique

S’exprimant sur les performances globales, Sayoud s’est félicité de l’amélioration notable des indicateurs de gestion, fruit d’un suivi permanent et de visites de terrain répétées. « La durée de séjour des navires a connu une baisse significative ces derniers temps », a-t-il souligné, tout en appelant à maintenir cette dynamique positive.

En conclusion de sa visite, le ministre a exhorté l’ensemble des acteurs portuaires à rester mobilisés. Outre les performances logistiques, il a insisté sur la propreté des lieux et la maintenance régulière de la signalisation, rappelant que le port d’Alger demeure une vitrine économique et urbaine majeure de la capitale.