Le patrimoine culturel algérien à l’honneur au Portugal

Les Algériens se sont engagés dans une démarche de faire connaitre leur patrimoine culturel et historique au monde entier. Entre les influenceurs qui s’affichent en tenues traditionnelles et la diaspora qui organise des journées culturelles, toutes les méthodes sont bonnes pour préserver le patrimoine algérien.

Dans ce sillage, une manifestation culturelle d’envergure se prépare à Porto au Portugal. Et ce, dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie. Intitulé « Journées d’histoire et image d’Algérie », l’événement vise la promotion du patrimoine culturel algérien.

Des « journées d’histoire et image d’Algérie » pour promouvoir le patrimoine national au Portugal

Les membres de la diaspora à Porto, mais aussi les citoyens portugais, pourront découvrir le patrimoine culturel algérien, du 5 au 7 juillet 2023. Cette initiative est organisée par l’Association d’amitié luso-algérienne des arts et de la culture, basée à Porto.

Un riche programme sera proposé aux visiteurs de cet événement. En effet, grâce à des expositions, des photos et d’images de la Guerre d’Algérie, ces visiteurs pourront découvrir les héros de la glorieuse guerre contre la colonisation française.

Par ailleurs, un film documentaire sera projeté à Porto pour raconter les moments forts de l’histoire d’Algérie. De plus, l’Association d’amitié luso-algérienne des arts et de la culture animera une conférence pour évoquer le point de départ de la révolution algérienne, mais aussi pour parler de la culture algérienne après l’indépendance.

En plus de ces projections, des expositions de tenues traditionnelles, à l’instar du Karakou et de la Blousa oranaise, sont au programme des « Journées d’histoire et image d’Algérie ». Les visiteurs de cet événement pourront également savourer les délicieux gâteaux traditionnels et pâtisseries algériennes. Un gala artistique sera aussi organisé pour clôturer ses journées dédiées à l’Algérie.

| À LIRE AUSSI :

>> Montréal célèbre le patrimoine culturel algérien

>> Le patrimoine algérien fait le tour du monde, Maya Redjil en Karakou en Jordanie