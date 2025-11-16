Le ministre Ait Messaoudene lance un nouveau CHU dans cette wilaya

En posant, ce samedi, la première pierre du futur centre hospitalier universitaire de Ouargla, un établissement de 400 lits pensé comme un pôle médical moderne, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a voulu marquer un tournant.

Derrière cette étape symbolique se dessine une ambition forte. Celui de donner à la région un outil capable de remodeler durablement son paysage sanitaire, tout en répondant aux attentes pressantes des citoyens.

La visite de travail, menée aux côtés du wali de Ouargla, Filali Abdelghani, a servi de cadre à une série d’échanges directs avec les professionnels de santé et les habitants.

Entre doléances, constats et espoirs, le terrain a rappelé avec force l’urgence d’améliorer les conditions de travail, de renforcer les équipes médicales et de doter les structures des équipements indispensables. Une réalité que le ministre dit vouloir affronter avec des actions concrètes, dans un esprit de continuité et de réforme.

Un CHU pensé comme moteur de transformation du système de santé à Ouargla et dans les wilayas voisines

Le futur centre hospitalier universitaire se veut plus qu’un simple établissement. Présenté comme un projet stratégique, il devra accueillir plusieurs spécialités médicales et chirurgicales avancées. L’objectif est de réduire le recours aux évacuations vers d’autres wilayas et de proposer une prise en charge complète sur place.

Plusieurs enjeux structureront ce projet :

Renforcer l’offre de soins spécialisés pour une large partie du Sud-Est.

pour une large partie du Sud-Est. Limiter les transferts médicaux coûteux et éprouvants pour les patients.

pour les patients. Soutenir la formation universitaire et offrir un terrain solide pour le développement du savoir-faire médical local.

et offrir un terrain solide pour le développement du savoir-faire médical local. Encourager la recherche scientifique dans un cadre adapté.

Le ministère considère ce CHU comme un levier pour moderniser tout un pan du système de santé régional. Il deviendra, selon les termes employés sur place un phare pour la région.

Priorité aux ressources humaines et aux conditions d’exercice : le discours du ministre

La rencontre avec les praticiens a permis de mettre en lumière plusieurs préoccupations déjà bien identifiées dans la région : manque de personnel, besoins en formation continue, pénurie de matériel dans certains services et conditions de travail à améliorer. Le ministre a reconnu l’ampleur du défi et rappelé que « l’élément humain constitue le socle de toute réforme ».

Il a insisté sur l’importance de maintenir un programme de formation continue, indispensable selon lui pour que les équipes suivent l’évolution rapide des pratiques médicales.

Dans ses propos, il a également affirmé que la tutelle « poursuit la mise en œuvre de toutes les mesures susceptibles de développer la stratégie sanitaire et de lever les obstacles entravant l’amélioration du service public ».

Vers une justice sanitaire étendue : engagement réaffirmé à l’échelle nationale

Au terme de sa visite, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a réitéré un engagement fort. Garantir une équité dans l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Il a rappelé que le ministère œuvre pour « assurer un service de santé moderne, efficace et de qualité pour tous les citoyens, sans exception », en cohérence avec les orientations des autorités du pays.

Cet équilibre territorial, souvent pointé comme l’un des défis majeurs du secteur, fait partie des axes sur lesquels le ministère veut avancer sans relâche. Le CHU de Ouargla s’inscrit pleinement dans cette vision de long terme. Celle d’un réseau sanitaire mieux réparti, plus performant, et capable d’absorber les besoins croissants de la population.