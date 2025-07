Le ciel algérien brille en rouge et bleu ce soir : un phénomène spectaculaire à observer dès 20h45

Préparez vos yeux pour un spectacle céleste remarquable ! Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a annoncé qu’un rapprochement spectaculaire entre la Lune, la planète Mars et l’étoile Regulus de la constellation du Lion illuminera le ciel algérien ce soir, mardi 01 juillet 2025, juste après le coucher du soleil.

À 20h45 heure locale, les observateurs pourront admirer ce rapprochement impressionnant. Selon le CRAAG, cet alignement sera visible à une élévation de 40 degrés au-dessus de l’horizon ouest, offrant une opportunité idéale pour les passionnés et les curieux d’assister à ce phénomène.

En prime, la planète Mercure sera également visible, se positionnant à 15 degrés au-dessus de l’horizon. Bonne nouvelle pour tous : ces corps célestes seront facilement observables à l’œil nu. Cependant, pour une expérience optimale, le CRAAG conseille de s’éloigner des sources de lumière artificielle afin de profiter des meilleures conditions d’observation.

Ne manquez pas cette occasion unique d’admirer la beauté du cosmos depuis le sol algérien. C’est un événement à marquer d’une pierre blanche pour tous les amoureux du ciel !

Phénomène céleste remarquable : Mars et Regulus se rencontrent

Dans le ciel nocturne, Mars, la planète rouge, et l’étoile bleuâtre Regulus offrent un spectacle céleste saisissant. Bien que radicalement différents par leur nature, les deux astres apparaissent incroyablement proches l’un de l’autre, créant une scène visuellement frappante.

La conjonction entre Mars et Regulus a atteint son point culminant le 17 juin, les deux corps célestes étant séparés de moins d’un degré. Ce rapprochement apparent, observé depuis la Terre, a mis en lumière un contraste saisissant : le rouge flamboyant de Mars face au bleu subtil de Regulus.

Mais qu’est-ce qu’une conjonction exactement ? En astronomie, une conjonction est un événement où deux corps célestes semblent très proches l’un de l’autre dans le ciel, vus de notre perspective terrestre.

🟢 À LIRE AUSSI : Bulletin météo du mardi 1er juillet : ciel ensoleillé ou voilé, quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Cet alignement est une illusion optique ; en réalité, les objets peuvent être séparés par des distances colossales dans l’espace. Les conjonctions peuvent impliquer une variété d’objets, des planètes aux étoiles en passant par la Lune et même les astéroïdes, offrant aux observateurs une chance unique d’admirer la danse cosmique de notre système solaire.

Le rouge de Mars et le bleu de Regulus : Un contraste étonnant

Mars, notre voisine planétaire, doit sa couleur rouge distinctive à l’abondance d’oxyde de fer (plus communément appelée rouille) présente à sa surface. Cette teinte est particulièrement prononcée lorsque la planète est bien éclairée par le Soleil et relativement proche de la Terre, la faisant briller intensément comme une étoile rouge dans le ciel.

Sa luminosité varie considérablement en fonction de sa position par rapport à la Terre et au Soleil, atteignant son apogée lors de ce que l’on appelle une « opposition ».

À l’opposé, Regulus, l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion, est un système stellaire complexe composé de quatre étoiles, situé à environ 79 années-lumière de la Terre. Sa teinte bleutée est principalement due à sa plus grande étoile, une sous-géante bleue, dont la lumière provient de températures de surface extrêmement élevées.

Pour les observateurs attentifs, ce spectacle céleste offre une dimension supplémentaire. Entre Mars et Regulus, une faible tache de lumière floue est discernable : la galaxie naine Leo I. Cette observation, rarement possible, rajoute une touche d’émerveillement à cette conjonction déjà remarquable.

🟢 À LIRE AUSSI : Explorer le Sahara algérien en été : mythes, réalités et conseils clés pour les aventuriers

L’année 2025 s’annonce riche en événements astronomiques, et cette conjonction entre Mars et Regulus en est un excellent exemple. Ces moments privilégiés rappellent la beauté et la grandeur de l’univers, accessibles à tous, souvent simplement à l’œil nu.