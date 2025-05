Le Centre international d’astronomie annonce la date de l’Aïd El-Adha 2025 en Algérie

Alors que les fidèles musulmans à travers le monde s’apprêtent à vivre l’un des moments les plus sacrés du calendrier islamique, les regards se tournent vers le ciel. Ou plutôt, vers les télescopes et les centres d’observation astronomique pour déterminer la date de l’Aïd El-Adha 2025.

Le Centre International d’Astronomie, basé à Abou Dhabi, a levé le voile ce dimanche sur le probable calendrier du mois de Dhoul-Hijja 1446, à partir duquel est fixé le dixième jour sacré correspondant à l’Aïd. En se basant sur des calculs rigoureux, le centre prévoit que le croissant lunaire sera visible ce mardi 27 mai 2025.

Ainsi, le début du mois de Dhoul-Hijja interviendrait le lendemain, soit le mercredi 28 mai. Par déduction, la fête de l’Aïd El-Adha tomberait donc le vendredi 6 juin, dans la plupart des pays musulmans.

🟢 À LIRE AUSSI : Organisation Omra 2026 en Algérie : nouvelles règles strictes pour les agences de voyage

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le Centre International d’Astronomie indique que la « recherche du croissant lunaire de Dhoul-Hijja 1446 aura lieu mardi 27 mai ». Cette observation, essentielle pour établir le début du mois, sera rendue possible grâce aux télescopes dans plusieurs régions du monde.

تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال عيد الأضحى (ذو الحجة 1446 هـ) المهندس محمد شوكت عودة

مدير مركز الفلك الدولي ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا،… pic.twitter.com/4fA1rjk8Tc — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 25, 2025

Date de l’Aïd el-Adha 2025 en Algérie : que dit le Centre International d’Astronomie ?

Selon les prévisions du Centre international d’astronomie, plusieurs éléments astronomiques permettent d’anticiper le début du mois de Dhoul-Hijja. Tout d’abord, la naissance du croissant lunaire est attendue le mardi 27 mai 2025 à 5h03 (heure locale), au moment précis où se produira l’alignement entre le Soleil et la Lune, connu sous le nom de conjonction.

🟢 À LIRE AUSSI : Aid El-Adha 2025 : l’eau sera-t-elle au rendez-vous pour le sacrifice ?

Ensuite, en ce qui concerne la visibilité du croissant, les conditions varient selon les régions du globe. À l’aide d’un télescope, il sera possible de l’observer depuis le centre et l’ouest de l’Asie, ainsi que depuis la majorité des territoires africains et européens.

Enfin, et c’est un point notable, la visibilité à l’œil nu sera probable depuis de larges zones des continents américains. Ce qui renforce la probabilité d’une observation effective dès le soir du mardi dans plusieurs pays. Ces données techniques, issues de calculs astronomiques précis. Viennent donc appuyer la prévision d’un début du mois de Dhoul-Hijja fixé au mercredi 28 mai 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Voici la date de l’Aïd el-Adha 2025 selon les calculs astronomiques

À retenir :