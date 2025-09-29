L’APOCE appelle au boycott et réclame le retrait immédiat de ce produit du marché algérien

L’Association Algérienne pour la Protection des Consommateurs monte au créneau contre un produit qui inquiète les défenseurs de la santé publique. Des confiseries destinées aux plus jeunes, conçues à l’identique de véritables cigarettes, circulent sur le marché.

Dans un communiqué, l’APOCE a dénoncé ce qu’elle considère comme une menace directe pour la santé des enfants et un grave recul dans la lutte contre le tabagisme.

L’organisation appelle les autorités compétentes à un retrait immédiat de ces bonbons de tous les points de vente.

Bonbons sous forme de cigarettes : un produit au design dangereux et normalisant

Le cœur du problème réside dans le design délibéré de ces bonbons. Leur apparence, leur forme et leurs couleurs copient de manière troublante les cigarettes commercialisées pour les adultes.

L’APOCE souligne que cet objet, qui se glisse dans les mains des enfants, dépasse largement le simple statut de confiserie. Elle estime que ce produit expose les enfants, dès un très jeune âge, à accepter l’idée de la cigarette. Il rend cet objet nocif banal, voire ludique, dans leur esprit.

L’association met en garde contre l’effet de cette familiarisation précoce. Présenter la cigarette sous un jour anodin et sucré pourrait, à terme, faciliter le passage au tabagisme réel lors de l’adolescence. Cette stratégie marketing, selon l’APOCE, sape directement les campagnes de sensibilisation qui alertent, année après année, sur les effets dévastateurs du tabac sur la santé à long terme.

Un appel à la vigilance parentale et à l’action des autorités

Face à ce qu’elle perçoit comme un danger immédiat, l’APOCE a lancé un appel à la mobilisation, ciblant à la fois les familles et les pouvoirs publics.

L’organisation invite les parents à une vigilance accrue. Elle les exhorte à examiner attentivement la forme et la couleur des friandises achetées pour ou proposées à leurs enfants. Le premier rempart, selon elle, est un refus catégorique d’achat. Le boycott de ces produits constitue la première étape pour en stopper la commercialisation.

L’association recommande également aux parents d’engager le dialogue avec leurs enfants. Expliquer les risques associés aux objets que ces bonbons imitent est présenté comme une mesure éducative essentielle pour renforcer leur esprit critique.

Parallèlement, l’APOCE a interpellé avec insistance les services de contrôle du ministère du Commerce. Elle les somme d’intervenir sans délai pour procéder au retrait de ces articles des linéaires et en interdire toute promotion. Cette action est présentée comme une condition indispensable pour protéger la santé des générations futures.

L’Algérie, qui mène des politiques de lutte antitabac, se trouve ainsi confrontée à un nouveau front dans l’univers de la consommation courante, où le sucre et le jeu s’allient pour banaliser un fléau sanitaire.