L’APOCE alerte l’utilisation de cuillères en plastique non alimentaires en Algérie

L’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et de son environnement tire la sonnette d’alarme face à la prolifération des cuillères en plastique à très bas prix sur le marché algérien. Selon l’organisation, ces ustensiles ne conviennent pas à un usage alimentaire et constituent un risque direct pour la santé des consommateurs, en particulier pour les enfants.

L’APOCE souligne que ces cuillères sont fabriquées à partir de plastiques d’origine inconnue, non conformes aux normes alimentaires. Leur contact avec des aliments chauds ou acides peut provoquer la libération de substances toxiques, augmentant ainsi les risques de maladies graves.

Beaucoup de consommateurs algériens ne vérifient pas la nature de ces ustensiles, utilisés quotidiennement à la maison ou distribués dans les restaurants, cafés et glaciers. Pour les commerçants, leur prix très bas et leur facilité d’élimination sont des avantages, mais au détriment de la santé publique.

L’APOCE insiste sur la nécessité de sensibiliser la population et recommande le recours à des alternatives sûres : cuillères métalliques, en bois ou en plastique alimentaire certifié, portant des indications claires de conformité. Selon l’organisation, le surcoût de ces produits est largement compensé par la sécurité sanitaire qu’ils offrent.

Outre les risques pour la santé, l’utilisation massive de ces cuillères contribue à la pollution environnementale, car elles sont non biodégradables et augmentent le volume des déchets plastiques.

Ainsi, cette alerte s’inscrit dans un appel général à la vigilance et à la responsabilité des consommateurs et des professionnels, pour limiter les risques sanitaires et environnementaux liés à des produits plastiques de mauvaise qualité.

Cuillères en plastique : un danger mondial et des réglementations strictes

L’usage des cuillères en plastique non alimentaires ne se limite pas à l’Algérie. Partout dans le monde, la prolifération de ces ustensiles à bas coût soulève des inquiétudes sanitaires et environnementales majeures. Selon les experts, ces produits peuvent libérer des substances toxiques, notamment lorsqu’ils entrent en contact avec des aliments chauds ou acides, ce qui augmente les risques de troubles hormonaux ou de maladies graves.

Depuis 1950, la production mondiale de plastique a été multipliée par plus de 200, et elle devrait presque tripler d’ici 2060. Pourtant, moins de 10 % des plastiques sont actuellement recyclés, contribuant à une pollution généralisée présente sur tous les continents, des sommets de l’Himalaya aux fonds océaniques. Les cuillères en plastique bon marché, souvent fabriquées à partir de matériaux non alimentaires, sont au cœur de ce problème mondial.

Des réglementations internationales pour protéger la santé

Face à ces risques, plusieurs pays ont adopté des mesures strictes. Depuis juillet 2021, l’Union européenne interdit la mise sur le marché des cuillères en plastique à usage unique, ainsi que d’autres produits jetables tels que les pailles et les assiettes.

Aux États-Unis, plusieurs États, dont la Californie, New York et le Colorado, ont également proscrit l’utilisation des cuillères en plastique dans les restaurants et les établissements de restauration rapide. À Hong Kong, depuis avril 2024, une interdiction des plastiques à usage unique, cuillères incluses, a été mise en place afin de réduire la pollution et de protéger la santé des consommateurs.

Ces mesures montrent que la protection de la santé et de l’environnement passe par des politiques publiques efficaces et par la sensibilisation des consommateurs. Elles mettent en lumière la nécessité de privilégier des alternatives sûres et durables, comme les cuillères en métal, en bois ou en plastique alimentaire certifié.

La situation mondiale souligne l’importance pour l’Algérie de suivre ces exemples et de renforcer le contrôle sur l’importation et la vente de cuillères plastiques non conformes, afin de préserver la santé des citoyens et protéger l’environnement.