Lancement officiel du programme ADIL, une ambition pour la gouvernance locale en Algérie

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports (MICLT) a procédé, ce lundi à Alger, au lancement officiel du programme « Appui au Développement Intégré Local » (ADIL). Cofinancé par l’Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, ce programme d’envergure sera mis en œuvre par VNG International (Association des municipalités néerlandaises).

La cérémonie, présidée par M. Saïd Sayoud, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports, s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement. Étaient notamment présents M. Noureddine Ouadah, Ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-ups et des Micro-entreprises, M. Mustapha Hidaoui, Ministre de la Jeunesse, Mme Soraya Mouloudji, Ministre de la Solidarité nationale, ainsi que M. Mohamed Abdennour Rabhi, Wali d’Alger.

🟢À LIRE AUSSI : Baddari dévoile la date de présentation de la 1ʳᵉ voiture électrique algérienne

À leurs côtés figuraient également Diego Mellado, Ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, et Mme Anne Luwema, Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, venus réaffirmer l’importance de ce partenariat tripartite.

Objectifs du programme ADIL

Le programme ADIL s’inscrit dans la continuité des réformes nationales en matière de décentralisation, démocratie participative et développement territorial intégré. Il vise à :

accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de Plans de Développement Communal durables et intégrés,

renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs locaux,

promouvoir une gestion publique fondée sur la transparence et la participation citoyenne.

Le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, a salué un partenariat « fructueux », estimant qu’il contribuera à consolider la dynamique de croissance et de développement que connaît actuellement l’Algérie.

Selon l’ambassadeur de l’Union européenne, 48 réalisations verront le jour dans quatre wilayas pilotes : Biskra, Mostaganem, Tébessa et Tiaret, couvrant un total de douze communes. Ces projets devraient générer des résultats tangibles pour les collectivités locales et leurs habitants.

🟢À LIRE AUSSI : « 100 à 200 millions de centimes » : le coup de pouce de l’État pour cette catégorie d’étudiants

Mme Renske Steenbergen, Directrice adjointe de VNG International, a de son côté souligné que le programme dotera les communes algériennes d’outils modernes et inclusifs afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.

Une coopération internationale exemplaire

Avec un budget global de 21,8 millions d’euros (dont 20 millions financés par l’Union européenne et 1,8 million par les Pays-Bas), le programme sera déployé sur trois ans. Il associera étroitement ministères sectoriels, élus, acteurs économiques et organisations de la société civile, notamment celles œuvrant pour l’inclusion des femmes et des jeunes.

Pour les partenaires européens, ADIL constitue un modèle de coopération bilatérale et multilatérale réussi, appelé à renforcer la gouvernance locale et à instaurer une dynamique participative au service des citoyens.