L’Algérie surclasse la Chine et les États-Unis dans les échanges avec l’Espagne

Après une période de turbulences diplomatiques, les relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne retrouvent leur dynamisme. Au premier trimestre 2026, l’Algérie s’impose comme l’un des partenaires ayant le plus contribué à la progression du commerce extérieur espagnol, se démarquant nettement dans un contexte où les échanges de Madrid avec la Chine et les États-Unis subissent un repli.

Cette évolution consacre un tournant stratégique majeur pour l’Espagne qui, face à un environnement mondial incertain, accélère la diversification de ses marchés vers l’Afrique du Nord.

Une croissance de 9,1 % qui bouscule la cartographie de Madrid

Selon les données officielles espagnoles relayées par le quotidien La Razón, les flux commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne ont bondi de 9,1 % durant les trois premiers mois de l’année 2026. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle intervient en plein ralentissement des échanges de Madrid avec ses partenaires traditionnels, tels que les États-Unis et la Chine, qui enregistrent des reculs respectifs de 6,4 % et 3,6 %.

Pour compenser ces pertes, les entreprises espagnoles se tournent vers des marchés dynamiques. L’Algérie se hisse au rang de relais de croissance stratégique aux côtés d’économies émergentes comme l’Indonésie, l’Australie, le Vietnam et Singapour.

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Le gazoduc Medgaz et l’élargissement aux secteurs hors-hydrocarbures

Ce redressement s’explique par la normalisation progressive des relations politiques entre Alger et Madrid, offrant visibilité et confiance aux opérateurs économiques méditerranéens.

L’Algérie confirme son statut de fournisseur énergétique clé pour l’Espagne, avec le gaz algérien transitant de manière sécurisée via le gazoduc Medgaz reliant Béni Saf à Almería. La reprise s’étend au-delà des hydrocarbures, avec une diversification dans plusieurs secteurs en Algérie, tels que l’industrie, l’automobile, l’agroalimentaire et les biens de consommation.

En échange, l’économie algérienne s’appuie sur les technologies espagnoles pour ses projets nationaux et la modernisation de son industrie.

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Amélioration des indicateurs macroéconomiques espagnols

Cette réorientation géographique impacte favorablement la balance commerciale espagnole à la fin de mars 2026. Bien que les importations globales aient baissé de 2,5 % (108,183 milliards d’euros), les exportations ont atteint 96,506 milliards d’euros.

Cette dynamique a permis de réduire le déficit commercial espagnol de 22,6 %, le ramenant à 11,677 milliards d’euros. De plus, le taux de couverture commerciale a atteint 89,2 % (+2,8 points), soutenu par un réseau de 39 417 entreprises exportatrices.

Grâce à ses ressources et à son marché de consommation, l’Algérie s’affirme de plus en plus comme partenaire clé dans l’architecture commerciale européenne en Méditerranée.

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