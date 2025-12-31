L’Algérie s’impose sans forcer face à la Guinée-Equatoriale (3 – 1) avec l’équipe bis

L’équipe d’Algérie réalise le carton plein ! Elle termine la phase des groupes de la CAN-2025 avec neuf points, après s’être imposée cet après-midi face à la Guinée-Équatoriale sur le score de trois buts à un.

Profitant d’un match sans enjeu, Vladimir Petkovic a aligné une équipe composée des joueurs remplaçants. Une occasion pour leur accorder du temps de jeu et voir à l’œuvre certain d’entre eux.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Verts sont entrés rapidement dans le vif du sujet. On joue la 19e minute, Hadj-Moussa exécute un corner et Belaid de la tête ouvre le score. Six minutes après, Chaïbi double la mise. Il élimine un défenseur adverse et d’une frappe, il met le cuir au fond des filets.

Pression constante des Verts

La domination des Algériens se poursuit. Leur pression sera récompensée par un troisième but, signé Maza sur une jolie tête à la 32e minute. Côté Guinée-Équatoriale, pas de riposte. Les joueurs adverses restent derrière subir les assauts des Fennecs qui dominent au long et au large la première mi-temps.

Le score restera de trois buts à zéro jusqu’au sifflet de l’arbitre burundais qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Gestion de la deuxième mi-temps

Après la pause citron, les équato-guinéens rentrent plus motivés et déterminés. Quatre minutes seulement après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Nsue réussit à réduire le score sur une superbe frappe enveloppée à la 50e minute. Un but qui motive davantage les joueurs adverses, mais les Verts montrent une bonne solidité derrière et surtout une très bonne maîtrise de la balle.

Certes, le rythme de l’équipe d’Algérie baisse d’un cran lors de la deuxième période de la rencontre, mais les hommes de Petkovic gèrent parfaitement les débats de la rencontre. Ils ont failli aggraver la marque par l’intermédiaire de Chaïbi, mais la transversale repousse sa frappe.

Pour la suite de la rencontre, on ne verra rien des deux côtés. L’équipe de Guinée-Équatoriale ne constituera aucune menace, tandis que l’Algérie continue à gérer avec maîtrise le jeu afin de préserver son avantage au score jusqu’au coup de sifflet final.

Le match s’achève donc sur une belle victoire de l’équipe d’Algérie qui s’impose sur le score de trois buts à un. Elle aura réalisé l’opération 9/9 lors de la phase des groupes, un exploit qui n’a pas été réalisé depuis la CAN-2019.

Rappelons que les Verts affronteront en huitièmes de finale la RD Congo, dans un match qui s’annonce palpitant. Il aura lieu le 6 janvier prochain au stade Moulay Hassan de Rabat.