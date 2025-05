L’Algérie rejoint officiellement la Nouvelle Banque de Développement des BRICS

La Nouvelle Banque de Développement (NBD), bras financier du groupe des pays émergents des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a annoncé, dans un communiqué officiel, l’adhésion définitive de l’Algérie à son sein. Ce développement marque une étape stratégique pour le pays nord-africain, désormais membre à part entière de cette institution créée pour soutenir des projets d’infrastructure et de développement durable dans les pays en développement.

La présidente de la NBD, Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, a salué cette nouvelle en soulignant l’importance du rôle que peut jouer l’Algérie dans cette organisation multilatérale. « Au nom de la Nouvelle Banque de Développement, j’adresse mes chaleureuses félicitations à l’Algérie pour son intégration. Ce pays occupe une place clé dans l’économie nord-africaine et joue également un rôle significatif sur le plan international », a-t-elle déclaré.

Selon Rousseff, la contribution algérienne viendra renforcer la portée et la crédibilité de la NBD sur la scène économique mondiale. Elle a insisté sur la volonté de l’institution de tisser un partenariat solide avec Alger. « La NBD est pleinement engagée à devenir un partenaire fiable et digne de confiance pour l’Algérie, en soutenant son programme de développement durable », a-t-elle affirmé.

