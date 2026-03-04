L’Algérie parmi les peuples les plus intelligents du monde arabe en 2026

L’Algérie s’illustre dans le classement 2026 de l’International IQ Test, en occupant la 4e place parmi les pays arabes et la 60e position à l’échelle mondiale, avec un quotient intellectuel (QI) moyen de 97,53 points.

Le classement repose sur l’analyse des résultats de plus de 1,2 million de participants à travers le monde, offrant une photographie comparative des capacités cognitives moyennes par pays.

L’Algérie dans le classement mondial du QI : Analyse des performances en 2026

Avec un score proche de la moyenne internationale fixée à 100, l’Algérie confirme sa place dans le peloton supérieur des pays arabes en matière d’indicateurs cognitifs globaux. Ce positionnement est le fruit d’une combinaison de facteurs, incluant l’investissement dans l’éducation et l’accès aux ressources.

La moyenne mondiale du QI est établie à 100 avec un écart-type de 15. Environ 98 % des individus obtiennent un score compris entre 70 et 130, tandis que près de la moitié se situent entre 90 et 110. Avec 97,53 points, l’Algérie se positionne dans une zone statistique reflétant un niveau global stable et compétitif.

Comparaison régionale : Comment l’Algérie se situe-t-elle parmi les pays arabes ?

Dans le monde arabe, le Liban arrive en tête avec 99,13 points (41e mondial), suivi par la Syrie (98,41 points, 52e mondial) et le Qatar (97,94 points, 58e mondial).

L’Algérie se classe ainsi 4e au niveau arabe, devant plusieurs pays de la région.

Derrière elle figurent notamment la Tunisie (61e mondial), les Émirats arabes unis (62e), le Maroc (66e) et l’Égypte (72e). Cette performance met en lumière les disparités cognitives au sein de la région et souligne les efforts constants de l’Algérie pour améliorer son capital humain.

Plus loin dans le classement apparaissent la Jordanie, la Libye, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Yémen, le Koweït, la Palestine et Oman. Ces résultats permettent d’établir une cartographie des capacités cognitives dans le monde arabe et d’identifier les zones où des investissements supplémentaires dans l’éducation et la recherche pourraient être nécessaires.

Interprétation et implications : Le QI, un indicateur à nuancer

Le QI constitue un outil statistique permettant de comparer des capacités cognitives générales à partir de tests standardisés. Toutefois, les experts rappellent que l’intelligence est multidimensionnelle et influencée par de nombreux facteurs : qualité de l’éducation, environnement socio-économique, accès à la culture et aux technologies.

Pour l’Algérie, cette performance reflète le potentiel humain du pays, dans un contexte où le capital intellectuel représente un levier essentiel pour le développement économique, l’innovation et la compétitivité régionale. Investir dans l’éducation, la recherche et le développement technologique est crucial pour consolider et améliorer cette position à l’avenir.

