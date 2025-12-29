L’Algérie importe 1,15 million T de ce produit pour répondre à une forte demande nationale

Face à une demande croissante et à des tensions saisonnières sur le marché, l’Algérie renforce son approvisionnement en maïs. Le gouvernement a annoncé, ce lundi, le lancement d’un programme d’importation de 1,15 million de tonnes de maïs. Destiné à soutenir la production d’aliments pour animaux et assurer la régularité des livraisons aux éleveurs et producteurs de volaille.

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a précisé que cette initiative vise à « répondre au déficit observé sur le marché » et à garantir « la disponibilité et la stabilité de cette matière première essentielle ». Cette décision fait suite à une rencontre entre le ministre et les représentants de la filière avicole. Au cours de laquelle toutes les mesures nécessaires pour l’importation, le stockage et la distribution ont été arrêtées.

Un programme d’importation échelonné pour éviter les pénuries

Le plan d’importation s’étendra du 28 décembre 2025 jusqu’à février 2026, avec une réception progressive des cargaisons selon le calendrier suivant :

28 décembre 2025 – 1er janvier 2026 : réception de 250 000 tonnes via les ports d’Oran, Alger, Skikda et Béjaïa. Janvier 2026 : arrivée de 500 000 tonnes supplémentaires. Février 2026 : livraison finale de 400 000 tonnes.

Cette organisation vise à assurer un flux régulier de maïs et à éviter les fluctuations qui pourraient affecter la filière avicole, principale consommatrice de cette matière première qui représente près de 80 % de l’alimentation animale.

Maïs : vers un stock de sécurité durable en Algérie

Le ministère souligne également la mise en place d’un stock de réserve stratégique, destiné à prévenir tout risque de rupture. Une mesure jugée nécessaire face aux tensions récurrentes qui marquent chaque année le marché du maïs.

Les professionnels du secteur sont ainsi invités à « adopter des pratiques d’approvisionnement régulières. Et à faire preuve de responsabilité collective afin de maintenir l’équilibre du marché ». Selon le communiqué officiel, toutes les ressources ont été mobilisées pour garantir la continuité de l’approvisionnement et répondre aux besoins croissants du marché national.