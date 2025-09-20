L’Algérie brille au Mondial des Fromagers 2025 : une médaille et une pionnière à l’honneur

L’Algérie a réalisé un doublé historique lors du Mondial des Fromagers 2025, tenu du 14 au 16 septembre à Tours, en France. Cet événement, qui réunit l’élite mondiale des artisans fromagers, a vu l’Algérie s’illustrer avec éclat grâce à deux performances majeures : une distinction prestigieuse pour un fromage algérien et une participation inédite d’une artisane d’exception.

Ces réussites confirment le dynamisme et la montée en puissance du secteur fromager national, encore trop méconnu sur la scène internationale.

Une médaille de bronze pour le fromage « Champs de fleurs »

La fromagerie Sersou, installée dans le cœur agricole de l’Algérie, a décroché la médaille de bronze pour son fromage « Champs de fleurs« , un produit qui incarne à la fois le respect du terroir algérien et une approche innovante de la transformation laitière.

Cette récompense, obtenue face à une concurrence venue des quatre coins du monde, marque une reconnaissance internationale du savoir-faire artisanal algérien. Elle s’inscrit dans la continuité des succès antérieurs, comme la médaille d’or décrochée par le Jben El Kfass, spécialité du sud du pays, lors d’une précédente édition du concours.

Au-delà de la médaille, cette victoire constitue un signal fort pour les producteurs locaux : l’Algérie a toute sa place dans les circuits d’excellence fromagère mondiale. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de valorisation du patrimoine laitier algérien, tout en stimulant la jeune génération d’artisans.

Liticia SELLAH : une pionnière africaine sur la scène mondiale

Autre moment fort du concours : la participation historique de Liticia SELLAH, Meilleure Fromagère d’Algérie 2024, devenue la première femme africaine à concourir au très sélectif Concours du Meilleur Fromager du Monde.

Originaire de Kabylie, Liticia SELLAH incarne une nouvelle génération d’artisans passionnés, rigoureux et profondément ancrés dans leur culture. À travers son travail, elle allie techniques modernes, créativité et respect des traditions algériennes.

Sa participation est bien plus qu’une simple prestation technique : elle symbolise l’émergence de l’Afrique dans un univers traditionnellement dominé par l’Europe, et constitue un véritable tremplin pour la reconnaissance du savoir-faire maghrébin dans les métiers de bouche.

Ces deux réussites ne sont pas des cas isolés. Elles s’inscrivent dans un mouvement plus large de renouveau fromager en Algérie, porté notamment par la mise en valeur de fromages traditionnels ancestraux comme le Takemarit, récemment classé parmi les meilleurs fromages de chèvre au monde par le site culinaire TasteAtlas.

Produit à base de lait de chèvre dans les régions de Ghardaïa et Naâma, ce fromage doux sans sel, préparé artisanalement par les femmes, illustre parfaitement cette richesse gastronomique longtemps restée dans l’ombre. Il est aujourd’hui produit en mode semi-industriel, preuve d’un changement d’échelle et de mentalité dans le secteur.

Ces distinctions sont bien plus que des trophées : elles sont le reflet d’un travail acharné, d’une passion collective et d’un patrimoine culinaire exceptionnel. Elles rappellent que l’Algérie, forte de sa diversité géographique et culturelle, possède tous les atouts pour s’imposer dans l’univers exigeant de la gastronomie mondiale.