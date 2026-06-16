L’Algérie brille à Oxford et dans les classements universitaires mondiaux

L’université algérienne franchit un cap historique. Entre l’entrée remarquée de neuf établissements dans le très sélectif classement américain US News, propulsant Sidi Bel Abbès dans le top 1000 mondial, et l’inauguration d’une Chaire à la prestigieuse université d’Oxford, la recherche nationale s’exporte. Une double consécration qui ouvre des portes inespérées, notamment pour les chercheurs algériens désormais invités à rejoindre les bancs britanniques.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé via son compte officiel Facebook une percée historique pour le secteur : neuf établissements universitaires algériens figurent désormais dans le classement US News Best Global Universities, un référentiel qui répertorie les 2 250 meilleures universités de la planète.

C’est l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès qui s’est particulièrement distinguée lors de cette édition. En occupant la première place à l’échelle nationale et la 849e position mondiale, elle intègre officiellement le cercle très fermé des 1 000 meilleures universités du monde.

Cette performance, basée sur des critères rigoureux tels que l’impact des publications académiques, la réputation internationale et la coopération globale, témoigne des efforts engagés pour améliorer la qualité de la formation et renforcer la production scientifique nationale.

Une « Chaire Émir Abdelkader » inaugurée à l’Université d’Oxford

Parallèlement à cette visibilité statistique, l’Algérie déploie sa diplomatie académique et son Soft Power au Royaume-Uni. Une « Chaire Émir Abdelkader », dédiée à la recherche multidisciplinaire, a été officiellement inaugurée au Centre d’études islamiques (OCIS) de l’Université d’Oxford. Pour marquer la présence pérenne de l’Algérie, une salle publique du Centre a également été baptisée « Salle Alger ».

🟢 À LIRE AUSSI : États-Unis : l’Algérien Farouk Dey prend les rênes d’une prestigieuse université californienne

L’accord de création a été paraphé par le ministre Kamel Baddari et le Directeur du Centre, le Dr Farhan Nizami, lors d’une cérémonie de haut rang. Étaient notamment présents le recteur de Djamaâ El-Djazair, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, ainsi que les ambassadeurs des deux pays.

Un pont entre culture, science et diplomatie

Pour le ministre Kamel Baddari, cet événement marque un « tournant décisif » et prolonge de façon institutionnelle un dialogue entamé il y a deux siècles entre l’Émir Abdelkader et la Grande-Bretagne. Depuis la signature d’un protocole d’accord en octobre 2021 instituant la commission mixte algéro-britannique, la coopération ne cesse de s’intensifier, touchant à la recherche conjointe, la formation linguistique et l’enseignement transnational (TNE).

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie parmi les pays les plus compétitifs au monde pour produire l’hydrogène vert

De son côté, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a émis le vœu que cette chaire devienne un véritable phare pour la recherche et le dialogue civilisationnel.

Ce que va changer la Chaire d’Oxford pour les chercheurs algériens

Grâce à cet accord, le Centre pour les études islamiques d’Oxford ouvre concrètement ses portes aux professeurs et chercheurs désireux d’approfondir et de vulgariser l’héritage de l’Émir.

Le programme de recherche se déploiera à travers plusieurs axes fondamentaux, englobant les sciences humaines et sociales, la littérature et la philosophie, ainsi que les études de civilisation et le dialogue interreligieux.

Un appel à candidature est d’ores et déjà lancé officiellement à l’adresse des chercheurs algériens. Les candidats sélectionnés obtiendront le statut de chercheur invité (Visiting Researcher) au sein du Centre d’études islamiques d’Oxford.

Sur le plan diplomatique, cette tribune offre à l’Algérie un levier d’influence majeur, consolidant son rôle de pont académique et spirituel entre le Nord et le Sud, tout en offrant à l’université d’Oxford un point d’ancrage scientifique de premier plan sur le Maghreb et l’Afrique.

🟢 À LIRE AUSSI : La Fondation Real Madrid s’installe en Algérie : ses Summer Clinics démarrent le 21 juin à Alger