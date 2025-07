L’Algérie accélère la digitalisation du tourisme : objectif 4 millions de visiteurs d’ici fin 2025

Malgré sa grande proximité de l’Europe et sa vaste façade maritime au nord, les sites patrimoniaux de l’Algérie sont longtemps restés dans l’ombre, fermés aux touristes internationaux. Et pourtant, pour ceux qui cherchent une expérience profondément enrichissante à seulement quelques heures de vol, l’Algérie se présente comme une destination inégalée.

Lors d’une journée d’étude organisée dimanche 13 juillet à Alger, la ministre du tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a fait savoir que le secteur ambitionne d’accueillir 4 millions de touristes d’ici à la fin de l’année 2025. Pour ce faire, l’Algérie mise sur l’intensification de la promotion et la simplification des procédures administratives.

Rappelons, l’Algérie a connu une année touristique remarquable en 2024, accueillant environ 3.5 millions de visiteurs. Parmi eux, on compte 2.5 millions de touristes étrangers et un million de membres de la diaspora algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage de dernière minute : où partir vite avec visa à l’arrivée ou e-visa en 2025 ?

Un plan de numérisation des procédures et services touristiques

Cette croissance significative est attribuée aux efforts promotionnels intensifiés, notamment la simplification des procédures d’obtention de visas touristiques, en particulier pour les voyages vers le Grand Sud algérien. Par ailleurs, le secteur touristique algérien a joué un rôle important dans le développement socio-économique, notamment en créant 450 000 emplois directs et indirects.

Fin de moderniser le secteur, la ministre a annoncé un vaste plan de numérisation des procédures et services touristiques. Ce projet a pour objectif de moderniser les systèmes d’octroi de licences, de promouvoir activement les destinations locales et de développer des portails de réservation en ligne unifiés.

En effet, ces plateformes intègreront des solutions de paiement électronique sécurisées et seront, à terme, connectées aux systèmes de paiement internationaux. La ministre du tourisme et de l’Artisanat a salué l’engouement croissant des établissements pour la digitalisation. Cette tendance permet aux clients de consulter, comparer et réserver facilement leurs offres en ligne.

🟢 À LIRE AUSSI : Plages secrètes d’Algérie : 4 joyaux sauvages à ne surtout pas manquer cet été 2025

Le secteur du tourisme vise haut avec 250 000 lits en 2030

De plus, la ministre a souligné la nécessité de moderniser le parc hôtelier public et promouvoir le tourisme saharien et intérieur. Grâce à la réhabilitation de 43 hôtels publics par le groupe HTT, la capacité d’hébergement nationale devrait atteindre 160 000 lits d’ici à la fin 2025, et 250 000 lits à l’horizon 2030.

Le tourisme intérieur connaît une relance notable, dynamisé par le balnéaire, le thermal, le culturel, ainsi que des destinations de montagne et rurales, diversifiant ainsi l’offre nationale.

Houria Meddahi a aussi salué la relance du tourisme saharien, affirmant que les régions du Grand Sud algérien, incluant Tamnrasset, Naama, Beni Abbès, Djanet, Adrar, sont désormais des destinations très prisées. Ces dernières attirent les amateurs du tourisme d’aventure et de culture locale.