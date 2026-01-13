L’acier algérien prend le large : Tosyali lance ses premières exportations de fer en 2026

Le secteur algérien de la sidérurgie entame l’année 2026 sur une dynamique positive. Ce mardi à Oran, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a supervisé le lancement des premières opérations d’exportation de tôles en fer du groupe Tosyali. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence des produits sidérurgiques algériens sur les marchés internationaux.

La cérémonie s’est déroulée lors d’une visite officielle du ministre au sein du complexe industriel du groupe, acteur majeur de la sidérurgie en Algérie. Cette opération confirme la volonté des autorités de soutenir les entreprises exportatrices et de diversifier les sources de revenus hors hydrocarbures.

Quatre navires vers l’Europe et la Tunisie

Selon les explications fournies par le président-directeur général du groupe Tosyali, Alp Topkogu, l’opération d’exportation repose sur le chargement simultané de quatre navires. Trois d’entre eux quitteront le port d’Arzew, tandis qu’un quatrième partira du port d’Oran.

Les cargaisons sont destinées à plusieurs pays européens, notamment la Pologne, la Lettonie et l’Italie, ainsi qu’à la Tunisie. Cette diversité de destinations illustre l’élargissement des débouchés commerciaux du groupe et la compétitivité croissante des produits sidérurgiques algériens sur les marchés étrangers.

22 000 tonnes exportées pour 13,5 millions de dollars

Le volume total de cette première opération d’exportation est estimé à 22 000 tonnes de produits en fer et en acier. Les recettes attendues avoisinent les 13,5 millions de dollars américains. Les exportations concernent principalement des tôles laminées à chaud ainsi que du fil de fer, deux produits très demandés dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

Cette performance témoigne du développement progressif de la filière sidérurgique nationale et de sa capacité à répondre aux standards internationaux en matière de qualité et de volumes.

Une extension industrielle tournée vers la valeur ajoutée

Parallèlement aux opérations d’exportation, le groupe Tosyali poursuit un important programme d’investissement. Celui-ci porte sur l’extension de ses capacités de production, notamment dans les tôles laminées à froid, galvanisées et peintes. Les industries de l’électroménager et de l’automobile, secteurs à forte valeur ajoutée, profiteront de ces produits.

Le ministre du Commerce extérieur a insisté sur la nécessité d’achever ce projet dans les meilleurs délais, tout en rappelant que la satisfaction des besoins du marché national demeure prioritaire avant toute orientation vers l’export.

Réduire les importations et renforcer les exportations

De son côté, le PDG de Tosyali a souligné que ces investissements, basés sur des technologies avancées, permettront de produire un acier de haute qualité. L’objectif est double : réduire la dépendance aux importations et renforcer durablement les exportations nationales.

Il a également annoncé que les unités de production de tôles laminées à froid entreront en exploitation à partir du mois de septembre prochain, saluant le soutien et le suivi régulier des autorités publiques en matière de promotion des exportations.