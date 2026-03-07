La scénariste Sara Berretima porte plainte contre la série « Fatma »

La nouvelle série historique algérienne « Fatma » se retrouve sous le feu des projecteurs. Sara Berretima, scénariste reconnue dans le paysage audiovisuel national, a annoncé via sa page Instagram le dépôt d’une requête judiciaire en référé (en urgence) devant le tribunal d’El Biar.

Elle a saisi la justice réclamant l’arrêt immédiat de la diffusion du feuilleton. Dénonçant un scénario qu’elle accuse de plagiat et de reproduction indue de son œuvre

La procédure doit être examinée ce dimanche à El Biar, et des experts techniques seront nommés par la justice pour instruire l’affaire. Pour l’heure, la production n’a pas publié de communiqué officiel en réponse à cette plainte.

Série « Fatma » 2026 : un récit inspiré des figures emblématiques de l’Algérie du XIXᵉ siècle

L’intrigue de la série « Fatma » se déroule au milieu du XIXᵉ siècle, dans les ruelles animées de la Casbah, alors sous occupation coloniale.

Le personnage principal, Fatma, est une violoniste talentueuse dont la carrière et la destinée sont influencées par Zahra, légendaire chanteuse de retour de l’exil.

Entre aspirations personnelles et contraintes sociales, elle évolue au sein d’une dynamique de résistance aux normes établies. En particulier autour du personnage d’Ali, symbole de la confrontation entre tradition et liberté individuelle.

Le casting rassemble des figures montantes et confirmées du cinéma et de la télévision algériens , parmi elles :

Ritadje Abdallah dans le rôle Fatma.

Mahfoud Berkane.

Hichem Benmira.

Fethi Nouri.

Mohamed Oughlis.

Chaima Attalah.

Mabrouk Farroudji.

Houria Bahloul.

Sara Berretima dépose une requête judiciaire en référé contre « Fatma »

Enfin, la nomination d’experts techniques par le tribunal permettra de déterminer si le scénario de « Fatma » emprunte indûment des éléments protégés par la propriété intellectuelle de Sara Berretima.

Rappelons que les audiences en référé sont conçues pour statuer rapidement afin d’éviter que la diffusion continue. Tout en préservant les droits des parties avant un jugement définitif. Ainsi, le verdict de cette instance pourrait influencer l’orientation de futures productions et la vigilance des scénaristes sur leurs droits d’auteur.