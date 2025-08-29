La réapparition « soudaine » des pneus fait polémique : Himayatek exhorte Zitouni à intervenir

L’organisation de défense des consommateurs « Himayatek » a jeté un pavé dans la mare en dénonçant une pénurie artificielle de pneumatiques sur le marché algérien. Alors que l’offre semble se normaliser suite à de récentes mesures présidentielles, l’organisation accuse certains distributeurs d’avoir délibérément stocké des pneus pour créer une rareté et faire grimper les prix.

Dans un communiqué officiel, « Himayatek » a appelé à l’ouverture d’une enquête urgente sur ces pratiques qu’elle qualifie de spéculatives. Cette prise de position intervient quelques jours après la décision du président Abdelmadjid Tebboune d’autoriser l’importation massive de pneumatiques et l’annonce de l’arrivée imminente de 10 000 bus neufs.

Curieusement, ces annonces ont coïncidé avec la réapparition soudaine de quantités importantes de pneus, y compris des dimensions les plus recherchées, qui étaient auparavant introuvables.

Face à la flambée des prix, Himayatek appelle Zitouni à protéger les consommateurs

Selon l’organisation, cette soudaine disponibilité est la preuve d’une rétention délibérée des stocks. « Des stocks ont manifestement été volontairement conservés en entrepôt pour créer une rareté artificielle, faisant flamber les prix au détriment du consommateur », a-t-elle affirmé.

Face à ce qui est perçu comme une manœuvre inacceptable, « Himayatek » a interpellé directement le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, avec trois demandes concrètes :

L’ouverture d’une enquête approfondie et urgente pour faire la lumière sur les stocks et les pratiques commerciales des opérateurs.

à l’encontre des parties impliquées dans cette spéculation. Le renforcement immédiat des contrôles sur l’ensemble de la chaîne de distribution, depuis les ports jusqu’aux points de vente, pour garantir la transparence du marché.

L’organisation a également annoncé la mobilisation de ses bureaux locaux et de ses observatoires de terrain pour recueillir les plaintes des citoyens et surveiller le respect des engagements pris par les distributeurs.

Le communiqué se conclut par un message fort : « Le consommateur est une ligne rouge. Ensemble, luttons contre la spéculation et le monopole. »

