La météo en Algérie ce mardi 20 mai : vigilance jaune « orages » et « vents violents » dans ces wilayas

Le printemps continue d’afficher ses couleurs, mais la météo n’a pas dit son dernier mot. Ce mardi 20 mai 2025, l’Algérie connaîtra une journée en grande partie ensoleillée, avec des températures agréables sur de nombreuses régions. Toutefois, des perturbations locales viendront troubler ce tableau printanier, notamment à travers des vents violents et des orages attendus sur plusieurs wilayas du pays.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), au nord du pays, les régions côtières profiteront d’un ciel généralement dégagé, offrant ainsi des conditions idéales pour les activités en plein air. Les maximales y oscilleront entre 23 et 31 °C, avec une légère brise pouvant atteindre jusqu’à 40 km/h. Un temps clément qui contraste avec l’instabilité annoncée à l’intérieur des terres.

Les wilayas de l’intérieur du pays devront en effet se préparer à un retour des averses orageuses. Des cellules orageuses, parfois accompagnées de pluies modérées, devraient se former dans l’après-midi, créant des conditions météorologiques variables sur ces régions. Pour ce qui est du mercure, les températures maximales afficheront des valeurs comprises entre 27 et 36 °C.

Plus au sud, le ciel restera globalement dégagé, notamment en matinée. Néanmoins, des pluies localisées sont à prévoir en fin de journée, particulièrement sur les hauteurs du Hoggar et du Tassili. Dans ces régions, la chaleur s’imposera avec des températures comprises entre 35 et 45 °C, tandis que les vents souffleront en rafales allant jusqu’à 40 km/h.

Alerte météo : vigilance jaune « vents » et « orages » dans ces wilayas !

Au-delà de ces tendances générales, Météo Algérie a émis deux bulletins de vigilance jaune. Cinq wilayas sont placées en alerte « vents violents » : El Bayadh, Saïda, Tiaret, Médéa et Bouira.

Par ailleurs, une alerte jaune pour risque d’orages concerne pas moins de treize wilayas, à savoir : Souk-Ahras, Béjaïa, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Tizi Ouzou, El Bayadh, Médéa, Adrar, Saïda, Bouira et Béchar. Ces régions pourraient connaître des phénomènes orageux soudains, accompagnés de précipitations et de rafales de vent.

Ainsi, ce mardi 20 mai, l’Algérie connaîtra un temps globalement printanier avec du soleil sur les côtes et de fortes chaleurs au sud. Toutefois, des orages sont attendus sur plusieurs wilayas de l’intérieur et du sud, tandis que des vents violents menacent certaines régions du Centre. Météo Algérie a émis plusieurs alertes jaunes pour prévenir les risques liés à ces phénomènes. Il est donc important de faire preuve de prudence et de suivre l’évolution de la situation météorologique.