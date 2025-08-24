La météo en Algérie ce lundi 25 août : chaleur, orages et vents forts attendus dans ces régions

Un ciel contrasté continue de marquer les prévisions météo en ce début de semaine. Ce lundi 25 août 2025, l’Algérie connaîtra à la fois des épisodes de chaleur intense, des averses orageuses et des vents de sable dans plusieurs régions. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent en effet une journée marquée par une forte variabilité météorologique.

Sur les régions côtières, le temps s’annonce globalement ensoleillé. Les habitants des grandes villes du littoral profiteront donc d’une journée lumineuse, idéale pour les activités extérieures.

Mais la situation météorologique diffère nettement à l’intérieur du pays, où le ciel restera chargé, notamment à l’est. Les nuages pourraient donner lieu à des pluies locales et parfois soutenues, accompagnées d’orages isolés.

Le sud connaîtra quant à lui un temps plus instable. Si une bonne partie du Sahara profitera d’un ciel clair et ensoleillé, l’extrême sud ainsi que certaines régions ouest connaîtront un ciel couvert, ponctué d’orages.

Météo Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans ces wilayas !

Ces phénomènes s’ajoutent à une vigilance jaune de Météo Algérie, plaçant en alerte plusieurs wilayas quant aux risques de pluies et d’orages, parmi lesquelles figurent Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Khénchela, Saïda, Naâma et Mascara.

Outre ces perturbations, les services de l’ONM mettent également en garde contre des vents violents et des vents de sable dans plusieurs wilayas du sud, dont Naâma, El Bayadh, Béchar, Timimoun, Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar.

Ces phénomènes risquent de réduire fortement la visibilité et d’affecter la circulation routière. Les autorités conseillent donc aux automobilistes de faire preuve de prudence et de consulter régulièrement les bulletins de vigilance.

Prévisions météo : comment sera la mer en Algérie ce lundi ?

Une vague de chaleur persistera en parallèle sur certaines régions du nord, en particulier à Annaba, Skikda, Béjaïa et Boumerdès. Les températures élevées imposent certaines précautions. En effet, il est recommandé de bien s’hydrater, de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes et d’éviter toute exposition prolongée au soleil.

Concernant l’état de la mer, les prévisions météo indiquent une situation globalement calme. Entre Marsa Ben M’hidi et Bouharoun, la mer sera peu agitée, avant de devenir calme à peu agitée dans l’après-midi du côté d’Oran. De Bouharoun à Béjaïa, la mer restera peu agitée, tandis qu’entre Béjaïa et El Kala, les conditions maritimes s’annoncent calmes à peu agitées.

Cette journée illustre une fois de plus la diversité climatique qui caractérise l’Algérie en été. Chaleur persistante sur le littoral est, instabilité dans l’intérieur et orages localisés au sud. Une météo à surveiller de près, surtout pour les voyageurs et les agriculteurs qui restent particulièrement concernés par ces variations soudaines.