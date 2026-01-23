La Gendarmerie Nationale démantèle un réseau de trafic de psychotropes sur l’autoroute Est-Ouest

Dans une opération de précision menée par le service de recherche et d’investigation (SRI) du Groupement territorial de la Gendarmerie Nationale de Chlef, un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic transfrontalier de substances psychotropes a été neutralisé. Cette intervention s’est soldée par l’arrestation de quatre individus et la saisie d’une importante cargaison de drogue synthétique.

La lutte contre le narcotrafic franchit une nouvelle étape dans la wilaya de Chlef. Agissant sur la base d’informations de renseignement d’une grande fiabilité, les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale ont réussi à intercepter un convoi de transport de stupéfiants qui s’apprêtait à traverser la région. Les données initiales faisaient état d’un véhicule de tourisme, occupé par un homme et une femme, en provenance d’une wilaya de l’ouest du pays et se dirigeant vers la capitale, Alger, avec une cargaison suspecte à son bord.

Une interception stratégique sur l’axe autoroutier

Dès la confirmation de l’information, un dispositif de surveillance sophistiqué a été mis en place. Les unités de la Gendarmerie ont déployé un double filet de sécurité : une brigade mobile patrouillant sur l’autoroute Est-Ouest et un barrage fixe stratégiquement positionné au niveau du quartier « El Moussalaha ». C’est à ce point de contrôle que le véhicule suspect a été identifié et immobilisé par les forces de l’ordre.

Conformément aux protocoles de sécurité, la voiture a été immédiatement escortée vers le siège du service de recherche et d’investigation pour une fouille technique approfondie. Les premières découvertes ont eu lieu sur les passagers eux-mêmes, qui dissimulaient 51 comprimés d’Ecstasy. Cependant, le flair des enquêteurs a permis de découvrir le véritable cœur de la cargaison : 1 612 comprimés supplémentaires de la même drogue synthétique étaient ingénieusement cachés à l’intérieur du compartiment moteur, un emplacement choisi par les trafiquants pour tenter de déjouer les contrôles classiques.

Enquête : un démantèlement total du trafic

Loin de se contenter de cette saisie initiale, le service de recherche et d’investigation a lancé une enquête approfondie pour remonter la filière. Grâce à une procédure de « prolongation de compétence » autorisée par la justice, les investigations se sont étendues vers plusieurs wilayas de l’ouest algérien. Cette phase opérationnelle a permis d’identifier et de localiser les complices restants, aboutissant à l’arrestation de deux autres membres actifs de cette organisation criminelle.

Le bilan final de cette opération d’envergure est significatif. Outre l’arrestation des quatre suspects, les forces de sécurité ont saisi un total de 1 663 comprimés d’Ecstasy. Les enquêteurs ont également récupéré une somme d’argent s’levant à 21 500 dinars algériens, issue des revenus illicites de ce trafic, ainsi que le véhicule utilisé pour le transport et plusieurs téléphones portables servant à la coordination entre les membres du réseau.

Une fois l’ensemble des procédures légales parachevées, les quatre mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent pour répondre des chefs d’inculpation liés au trafic, au transport et à la détention de substances psychotropes au sein d’une association de malfaiteurs organisée.