La diaspora a-t-elle le droit aux différents programmes de logement (LPL, LPA, AADL…) ? Belaribi répond

Le député Fares Rahmani a adressé une question au ministre de l’Habitat concernant la possibilité de créer des formules de logement spécifiques pour les membres de la communauté nationale résidant à l’étranger et ayant des revenus faibles et moyens.

Le ministre Mohamed Tarek Belaribi a répondu en expliquant que l’État adopte une approche basée sur la diversification des formules de logement en fonction du revenu, afin de garantir que chaque catégorie sociale soit orientée vers la formule qui lui convient.

Ces formules vont du Logement Public Locatif à la Location-Vente (AADL), en passant par le Logement Promotionnel Aidé (LPA), le Logement Promotionnel Public (LPP) et le Logement Promotionnel Libre (LPL).

🟢 À LIRE AUSSI : Logements LPA 2 : inscriptions ouvertes dans 24 wilayas dès le 11 décembre (Détails)

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a souligné dans sa réponse que la méthodologie appliquée par l’État pour satisfaire les demandes des candidats au logement consiste à diversifier les formules de logement en fonction du revenu familial pour classer les catégories sociales et leur permettre, selon leurs revenus mensuels, de bénéficier des différentes formules, notamment :

Le Logement Public Locatif.

Le Logement en formule Location-Vente (AADL).

Le Logement Promotionnel Aidé (LPA).

Le Logement Rural.

Le Logement Promotionnel Public (LPP).

Le Logement Promotionnel Libre (LPL).

Logement en Algérie : Conditions d’éligibilité aux différentes formules

Belaribi a insisté sur le fait que le Logement Public Locatif est un logement financé par l’État et destiné uniquement aux personnes classées, selon leurs revenus, parmi les catégories sociales démunies et défavorisées qui ne possèdent pas de logement ou vivent dans des logements indécents, et qui n’ont bénéficié d’aucune aide.

Le plafond du revenu familial mensuel est fixé à 24 000 DA, soit l’équivalent de 1,2 fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

Le ministre a expliqué que les autres catégories sociales dont le revenu familial dépasse 24 000 DA sont orientées vers d’autres formules, notamment la formule de Logement en Location-Vente (AADL). Celle-ci s’adresse à la catégorie dont le revenu se situe entre plus de 1,2 et 6 fois le SNMG.

Belaribi a également précisé que le Logement Promotionnel Aidé (LPA) est une formule destinée aux revenus moyens.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : le DG dévoile les prix des logements et les nouveautés attendues

Elle bénéficie d’un soutien de l’État via un prêt bancaire à conditions avantageuses et d’une aide financière directe, avec un soutien gouvernemental pouvant atteindre 70 millions de centimes de dinars (700 000 DA) pour contribuer au remboursement des mensualités, à condition que le revenu des deux conjoints ne dépasse pas six fois le SNMG, soit un montant de 120 000 DA par mois.

Quant au Logement Promotionnel Public (LPP), Belaribi indique qu’il est destiné à la catégorie dont le revenu se situe entre 6 fois et 30 fois le SNMG.

Le ministre de l’Habitat a affirmé, par conséquent, que tout citoyen, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, peut obtenir un logement selon les conditions et modalités déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.