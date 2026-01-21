La CAF suspend des joueurs algériens et inflige une lourde amende à la FAF

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict concernant les incidents survenus à l’issue du quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 ayant opposé l’Algérie au Nigéria, perdu par les Verts sur le score de 0-2. Une rencontre marquée par de vives tensions en fin de match, qui ont conduit l’instance continentale à prononcer une série de sanctions à l’encontre de joueurs de la sélection nationale ainsi que de la Fédération algérienne de football (FAF).

Dans un communiqué officiel, la FAF a rendu publiques les décisions du Jury disciplinaire. Sur le plan individuel, le gardien de but Luca Zidane a écopé de deux matchs de suspension, une sanction qui sera purgée lors des éliminatoires de la CAN 2027. De son côté, le défenseur Rafik Belghali a été sanctionné de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis. Les deux matchs fermes seront également applicables aux prochaines éliminatoires continentales.

Lourdes amendes à l’encontre de la FAF

Au-delà des sanctions sportives, la FAF a été lourdement frappée sur le plan financier. L’instance fédérale algérienne devra s’acquitter d’une amende de 5 000 dollars pour conduite incorrecte de l’équipe nationale, après l’avertissement de cinq joueurs au cours de la rencontre, en infraction avec l’article 130 (a) du Code disciplinaire de la CAF. Une autre amende de 25 000 dollars a été infligée en raison du comportement jugé inapproprié de certains joueurs et officiels à la fin du match, des agissements ayant, selon la CAF, jeté le discrédit sur la rencontre, en violation des articles 82 et 83.

Aussi, La FAF devra payer 5 000 dollars pour l’utilisation de fumigènes, 5 000 autres pour des jets d’objets, ainsi qu’une amende de 10 000 dollars pour non-respect des mesures de sécurité, après des tentatives de forcer les barrières de sécurité dans les tribunes. La sanction la plus lourde concerne des gestes offensants et abusifs, notamment l’affichage de billets de banque à l’encontre des arbitres, ce qui a valu à la FAF une amende supplémentaire de 50 000 dollars.

Au total, la structure dirigée par Walid Sadi devra s’acquitter d’une amende de 100 000 dollars. Une somme qui dépasse 1,3 milliard de centimes, si on compte le taux de changes de la banque.

Réaction et recours de la FAF

Face à ce verdict, la Fédération algérienne de football a précisé dans son communiqué avoir immédiatement engagé une procédure de recours conformément aux règlements en vigueur afin de contester ces sanctions. La FAF a également assuré qu’elle suivra avec la plus grande attention l’évolution de ce dossier, tout en réaffirmant sa détermination à défendre les intérêts du football algérien, dans le strict respect des voies réglementaires et institutionnelles. Une affaire qui reste donc ouverte et dont l’issue sera scrutée de près par les observateurs.

