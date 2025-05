L’Algérie emprunte 3 milliards $ à la BID pour financer ce méga-projet

Les travaux des Assemblées annuelles 2025 de la Banque islamique de développement (BID) ont débuté officiellement ce mardi 20 mai 2025. Cet évènement économique d’envergure, placé sous le patronage du président Abdelmadjid Tebboune, aura lieu cette année au Centre international des conférences, Abdelatif-Rahal, à Alger.

Ayant déjà accueilli les réunions de 1990 et de 2001, l’Algérie devient, en abritant les travaux de l’AG 2025, le premier pays à accueillir cet événement pour la troisième fois. Les 57 pays membres de la BID prendront part à cette Assemblée qui se déroulera du 19 au 22 mai, et qui verra la présence de 2000 participants, dont des responsables politiques, des représentants du secteur privé et des institutions internationales.

S’exprimant sur la chaîne Ennahar TV, le président de la Banque islamique de développement a annoncé que l’Algérie devrait bénéficier de prêts à hauteur de 3 milliards de dollars sur les trois prochaines années. Ces financements visent à soutenir la réalisation de projets de développement stratégiques.

Muhammad Sulaiman Al Jasser, a précisé que ces fonds seront notamment destinés au développement ferroviaire. Un projet s’inscrit dans le plan du gouvernement pour interconnecter les zones économiques du pays.

Lors de sa 360e réunion tenue à Alger, le Conseil des directeurs exécutifs de la BID a validé une enveloppe financière de 1,32 milliard de dollars. Ces fonds visent à soutenir des projets structurants dans ses États membres, avec un accent sur la croissance inclusive, l’adaptation climatique et le développement économique.

Cette décision a été prise dans le cadre des Assemblées annuelles 2025 de la BID, organisées du 19 au 22 mai au Centre international de conférences d’Alger. Sous la présidence de Muhammad Al Jasser, les financements approuvés couvriront des secteurs clés tels que :

