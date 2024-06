Khoubaib Kouas présente “Chef Extreme”, la 1ere émission culinaire d’aventure algérienne

Pour la première fois en Algérie, une émission mêlant défis, cuisine et aventure voit le jour. Présentée par Khoubaib Kouas, plus connu sous le nom de Khoubai, l’émission “Chef Extreme” promet de captiver les téléspectateurs avec une compétition acharnée où des chefs aventuriers doivent prouver leurs talents culinaires dans des conditions extrêmes.

L’idée de l’émission est simple mais audacieuse : un groupe de chefs se retrouve en pleine nature, confronté à des défis qui testent non seulement leurs compétences culinaires, mais aussi leur capacité à survivre avec ce que la nature leur offre.

Chaque épisode est une course contre la montre où les participants doivent improviser des plats savoureux à partir d’ingrédients trouvés dans leur environnement immédiat.

Khoubaib, vidéaste passionné par le tourisme et la découverte, est alors le parfait présentateur pour cette émission. Son parcours, riche en expériences et en aventures, lui permet de guider les candidats tout en partageant avec le public des moments de tension, de découverte et de convivialité.

Chef Extreme : une émission sous le signe de la compétition

Dans un pays aux paysages aussi variés que l’Algérie, l’émission “Chef Extreme” offre une toile de fond spectaculaire. Les candidats sont mis à l’épreuve par des défis qui reflètent la richesse et la diversité des écosystèmes algériens, allant des déserts arides aux forêts luxuriantes.

Chaque épisode est donc une immersion dans un nouvel environnement, où les chefs doivent adapter leurs techniques culinaires aux ressources locales.

Que ce soit en pêchant dans des rivières cristallines ou en récoltant des plantes sauvages comestibles, les participants doivent faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour impressionner les juges et le public.

L’émission ne se contente donc pas de montrer des prouesses culinaires. Elle met aussi en lumière les aspects culturels et traditionnels de la cuisine algérienne, offrant ainsi une plateforme pour la valorisation du patrimoine culinaire national.

Les téléspectateurs découvrent des recettes ancestrales, des techniques de cuisson oubliées et des ingrédients locaux rarement mis en avant.

Comment participer ?

Il faut noter qu’il est toujours possible de s’inscrire afin de participer en cliquant ici.

Il suffit d’être âgé de 18 à 65 ans, présenter une vidéo de présentation expliquant pourquoi vous souhaitez participer, ne pas avoir d’antécédents médicaux, et être amateur d’aventures ainsi qu’enthousiaste à l’idée de vivre de nouvelles expériences.

Khoubai : le créateur de contenu qui met le voyage à l’honneur

Khoubaib Kouas, alias Khoubai, n’est pas un inconnu pour les Algériens. Né en 1994 à Constantine, ce vidéaste s’est rapidement fait un nom dans le domaine du tourisme en Algérie.

Malgré des études en économie, Khoubai a suivi sa passion pour le voyage et la création de contenu, devenant une figure incontournable des réseaux sociaux avec plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube et 2,6 millions sur Instagram.

C’est en 2019, lors de sa participation à la deuxième édition du programme Sadeem, que Khoubai a véritablement pris son envol. Cette compétition, visant alors à guider et sélectionner les meilleurs créateurs de contenu, lui a offert une visibilité sans précédent.

En 2021, une campagne sur les réseaux sociaux visant à dépasser le million d’abonnés sur Instagram a été un succès retentissant, propulsant Khoubai au rang de célébrité nationale.

Son engagement ne s’arrête pas aux frontières du divertissement. Pendant la Coupe Arabe 2021, ses vidéos ont attiré l’attention, au point qu’il a été invité à collaborer avec le ministère du Tourisme.

Khoubai incarne une nouvelle génération de jeunes Algériens passionnés et déterminés à promouvoir leur pays sur la scène internationale.

Ainsi, au cours de sa carriére, Khoubai a multipli les prix, en étant élu meilleur créateur de contenu tourisme au Digital Creators Awards 2023 , en figurant dans les “30 under 30” de Forbes Middle East,ou encore en étant dans le top 20 arabe des meilleurs influenceurs LinkedIn en 2024.

Avec “Chef Extreme”, Khoubai ne fait pas que présenter une émission ; il inspire et encourage ses compatriotes à explorer, découvrir et valoriser les richesses de leur propre pays. Sa capacité à raconter des histoires captivantes et à créer des moments mémorables fait de lui le parfait ambassadeur de cette aventure culinaire et humaine.