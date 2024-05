France : Adam Bentalha, un chef algérien au sommet de la gastronomie parisienne

Parmi les chefs d’origine algérienne qui se distinguent par leur talent, Adam Bentalha brille particulièrement. Ce chef exceptionnel a réussi à s’imposer dans les établissements les plus prestigieux de Paris.

Né à Constantine, Adam Bentalha a développé une passion innée pour la cuisine. Il sublime les saveurs méditerranéennes avec une touche sud-américaine, créant une fusion culinaire unique qui séduit les palais les plus exigeants.

Gastronomie : le chef algérien Adam Bentalha brille par son talent à Paris

Son parcours professionnel est impressionnant : du Ritz au Prince de Galles, en passant par le Brach et le Sinner, Adam Bentalha a construit une solide réputation. Enfant, Adam a passé une grande partie de son enfance à Constantine, où il a été fortement influencé par les talents culinaires de sa mère. Cette influence l’a guidé vers une carrière en cuisine.

Après avoir poursuivi des études en hôtellerie et restauration en France, son talent a rapidement été reconnu, lui permettant de travailler dans les établissements les plus renommés de Paris. Sur son profil LinkedIn, Adam Bentalha mentionne ses rôles variés : « chef de partie au Ritz, sous-chef de cuisine au Shangri-La Hotels and Resorts, chef de cuisine au Royal Monceau, chef de cuisine à l’Hôtel Royal Savoy Lausanne, et sous-chef exécutif au Prince de Galles ».

Un parcours brillant, un avenir encore plus radieux

En 2018, il a rejoint les cuisines du restaurant Brach, dans le 16e arrondissement de Paris, où il est actuellement chef exécutif. En 2019, il a également pris les rênes du restaurant Sinner dans le Marais (3e arrondissement).

Aujourd’hui, en tant que chef exécutif de ces deux établissements au concept innovant, Adam Bentalha se décrit sur ses réseaux sociaux comme un « agitateur de goût ». Ce titre, qu’il porte avec fierté, reflète son ambition d’étendre son influence culinaire à l’Espagne et à l’Italie.

Le Brach prévoit d’ouvrir une succursale à Madrid cette année et une autre à Rome en 2026, avec Adam Bentalha au cœur de ces nouveaux projets.

Ancien du Ritz, du Royal Monceau, du Shangri-La Paris et du Prince de Galles, Adam Bentalha affiche un CV étoilé. Actuellement, il enchante les gourmets au Brach Hôtel Paris avec une cuisine ensoleillée qui fusionne des influences sud-américaines et méditerranéennes. Inspiré par le Pérou, l’Algérie, l’Italie et la France, ses créations culinaires sont le reflet de sa richesse culturelle et de son savoir-faire. Discret et humble, Adam Bentalha a partagé ses expériences dans une interview accordée à Forbes à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021.