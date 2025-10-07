Jusqu’à 50% de réduction… Découvrez « NAVIGUI », le nouvel abonnement illimité d’ETUSA

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé mardi le lancement de son nouvel abonnement, baptisé « NAVIGUI ». Ce nouveau produit permet aux bénéficiaires de profiter de réductions pouvant atteindre 50% et d’effectuer un nombre illimité de voyages sur l’ensemble du réseau de transport de l’établissement.

Les tarifs de l’abonnement « NAVIGUI » sont établis en fonction de l’âge de l’abonné, offrant des prix préférentiels aux plus jeunes et aux seniors. Pour les catégories moins de 25 ans, les prix sont de 1 260 DA pour un abonnement mensuel, de 3 510 DA pour le trimestre, de 6 480 DA pour le semestre, et s’élèvent à 10 800 DA pour l’année complète.

Quant à la catégorie des adultes, de 26 à 60 ans, les tarifs sont légèrement supérieurs, s’établissant à 1 350 DA par mois, 3 780 DA par trimestre, 7 020 DA pour six mois et 12 960 DA pour l’abonnement annuel. Les seniors (plus de 61 ans) bénéficient des mêmes tarifs que les jeunes de moins de 25 ans.

L’établissement a précisé que l’abonnement peut être souscrit en se rendant dans ses points de vente, muni d’une copie de la carte nationale d’identité. Les principaux points de vente comprennent notamment l’agence commerciale de Belouizdad (21, rue Alfred de Musset), la station du Premier-Mai, les kiosques de Ben Aknoun, de Sidi Abdellah, d’El Harrach, l’escalier mécanique de la rue Mohamed V, ainsi que le kiosque de Hamadi.

L’abonnement « NAVIGUI » offre aux bénéficiaires des voyages illimités pendant toute sa période de validité sur toutes les lignes de l’ETUSA. Il est important de noter que la carte est personnelle et non transférable.

L’établissement a fermement souligné que toute utilisation illégale ou irrégulière de l’abonnement entraînera son retrait et des poursuites judiciaires, précisant également que le prix de l’abonnement n’est pas remboursable.

ETUSA : Un pilier incontournable de la mobilité urbaine à Alger

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) s’affirme comme un acteur clé du service public en Algérie, avec une moyenne quotidienne de 150 000 voyageurs transportés. Face aux insuffisances du transport privé, l’ancienne RSTA s’impose par sa régularité, sa sécurité et la discipline de ses services, des qualités unanimement saluées par les usagers de la capitale.

L’ETUSA n’est pas simplement une alternative, mais une nécessité pour des milliers d’Algérois. Son réseau s’est considérablement élargi ces dernières années, passant de 38 millions de passagers en 2017 à près de 46 millions en 2024. Aujourd’hui, il compte 181 lignes desservant Alger, sa périphérie ainsi que d’autres wilayas comme Oran et Constantine, avec plus de 520 bus en circulation.

L’entreprise investit également dans la modernisation de son parc, avec l’arrivée prévue de 30 nouveaux bus en 2025, et dans l’optimisation de ses services. Les horaires ont été étendus de 5h40 à 19h30, complétés par des services nocturnes durant l’été. Les chauffeurs, rigoureusement formés et vêtus d’une tenue réglementaire, garantissent une conduite sécurisée et rassurante pour les passagers.

Au cœur de la mobilité urbaine, l’ETUSA joue un rôle crucial dans la fluidité des déplacements quotidiens et contribue à améliorer la qualité de vie des habitants d’Alger.

