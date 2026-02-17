Jusqu’à 30 jours offerts… Algérie Télécom lance une offre promotionnelle pour le Ramadan 2026

Sous le slogan « Pour une expérience internet améliorée et une communication fluide avec vos proches », l’opérateur historique Algérie Télécom a annoncé, ce mardi, le lancement d’une offre spéciale à l’occasion du mois sacré de Ramadan 2026. Ce programme permet aux abonnés de bénéficier de jours d’internet gratuits allant jusqu’à un mois complet.

Dans le cadre de sa stratégie de proximité avec ses clients, Algérie Télécom propose une promotion incitative liée à l’augmentation du débit. L’objectif affiché est de permettre aux foyers algériens de profiter pleinement des soirées ramadanesques grâce à une connexion performante, tout en facilitant les échanges familiaux.

Promo Algérie Télécom : Le calendrier des bonus de connexion

La particularité de cette offre réside dans son calendrier : plus l’abonné augmente son débit tôt dans le mois, plus la récompense est importante. Voici le détail des bonus offerts selon la période de souscription :

1ère semaine du Ramadan : 30 jours d’internet offerts.

2ème semaine : 21 jours d’internet offerts.

3ème semaine : 14 jours d’internet offerts.

4ème semaine : 07 jours d’internet offerts.

Pour faciliter ces opérations, l’opérateur met à disposition plusieurs canaux de vente, notamment l’application mobile MyIdoom, les agences commerciales (ACTEL) à travers le territoire national, le centre d’appels (le 1500), ainsi que ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Modems Fibre et répéteurs Wi-Fi : Des équipements à prix cassés

Au-delà de la connexion gratuite, Algérie Télécom mise également sur la qualité du matériel. L’entreprise a annoncé que les 300 premiers clients effectuant une augmentation de débit se verront offrir un répéteur Wi-Fi, un outil indispensable pour optimiser la couverture réseau à l’intérieur du domicile.

De plus, les abonnés passant à un débit supérieur pourront acquérir le modem fibre optique de dernière génération au prix exceptionnel de 2 500 DA, au lieu de son tarif habituel de 7 000 DA. Une remise conséquente visant à encourager la transition vers la technologie de la fibre optique (FTTH).

Par cette initiative, Algérie Télécom réaffirme son engagement à accompagner les citoyens durant les moments forts de l’année, en garantissant un service numérique fluide et accessible à tous.