« J’en suis extrêmement fière » : Amel Bent obtient la nationalité algérienne

L’annonce est officielle : Amel Bent, la célèbre chanteuse, a finalement obtenu ses papiers algériens. Né à Paris d’un père algérien et d’une mère marocaine, l’artiste derrière le succès de « Ma philosophie« , a exprimé son immense fierté d’avoir désormais « deux maisons« , marquant ainsi son lien renforcé avec ses racines.

La maman d’Hana, Sofia et Zayn a grandi à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, sans son père. Il lui a fallu attendre 40 ans et l’aide du consulat pour faire une demande si importante, qui lui permet de faire la paix avec une partie de son passé.

Amel Bent a officialisé l’obtention de sa nationalité algérienne lors d’une apparition au consulat d’Algérie à Nanterre, comme elle l’avait révélé dans une vidéo partagée sur le réseau social TikTok. Elle a clairement indiqué qu’elle n’avait pas la nationalité algérienne auparavant.

Après 40 ans, Amel Bent obtient la nationalité algérienne

Amel Bent a expliqué avec émotion qu’elle a officiellement obtenu la nationalité algérienne, il y a quelques mois, un statut qu’elle ne possédait pas auparavant. Elle a souligné sa profonde fierté, précisant que même si les papiers ne sont pas l’unique source d’amour et de fierté, elle est heureuse de les avoir désormais.

Par ailleurs, la chanteuse a chaleureusement remercié « monsieur le consul » pour sa précieuse aide dans cette démarche. Grâce à lui, elle peut maintenant affirmer avoir « deux maisons » et se sentir « chez elle en Algérie« . Elle a conclu son discours, notamment en exprimant son sentiment d’appartenance à cette communauté « et ce soir, je me sens chez moi entre Algériens, entre Algériennes« .

Ce geste revêt d’une importance considérable pour Amel Bent. En 2021, elle avait déjà dédié à son père la chanson « Merci Monsieur« figurant dans son album « Vivante« , où elle abordait son cheminement personnel concernant la paternité et sa propre relation avec celle-ci.

Amel Bent au premier plan de la chanson française

Dans les années 2000, Amel Bent a marqué les esprits de la scène musicale française. Révélée par le télé-crochet « Nouvelle star » sur M6, bien qu’elle n’ait pas remporté la compétition, elle a su s’imposer comme une artiste majeure grâce au succès fulgurant de sa chanson « Ma philosophie« .

Avec sa voix de velours, Amel Bent intègre le line-up des candidats de la deuxième saison de Nouvelle Star. Elle progresse avec détermination dans la compétition, atteignant la finale face au rockeur Steeve Estatof. Bien qu’elle n’ait pas remporté le titre, Amel Bent a néanmoins acquis une notoriété considérable grâce à cette émission.

Après ce parcours d’exception, elle sort son premier album « Un jour d’été« , qui contient le titre « Ma philosophie« , qui devient un hit en 2004 en se plaçant au sommet de la chanson française.

