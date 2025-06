« J’ai fait mon devoir d’écrivain » : Yasmina Khadra interpelle Tebboune sur l’affaire Sansal

Après son sacre littéraire en Espagne, en remportant le prestigieux prix « Pepe Carvalho« , Mohamed Boulessehoul, plus connu sous la plume de Yasmina Khadra, a été reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. L’écrivain a profité de l’occasion pour évoquer l’affaire de Boualem Sansal.

L’écrivain algérien Yasmina Khadra a révélé, mercredi 4 juin, avoir plaidé en faveur de la libération de Boualem Sansal, emprisonné depuis 200 jours. Il a déclaré avoir directement abordé le sujet avec le président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre la semaine dernière à Alger.

À LIRE AUSSI : Après son sacre littéraire en Espagne, Yasmina Khadra reçu par Tebboune

Yasmina Khadra plaide pour la libération de Boualem Sansal

L’écrivain algérien Yasmina Khadra a indiqué mercredi 4 juin à l’AFP avoir plaidé auprès du président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la libération du Franco-Algérien Boualem Sansal, actuellement en prison.

« J’ai insisté pour qu’il soit libéré », a fait savoir Yasmina Khadra, joint par un appel téléphonique depuis Alger. « Tout ce que je voulais, c’était d’essayer de le solliciter pour que Boualem Sansal retrouve sa liberté le plus rapidement possible. Il a écouté attentivement« , insiste l’auteur de « Cœur d’amande« .

Le romancier ajoute : « J’ai fait mon devoir d’écrivain. S’il y a une petite chance, il faut la tenter. Boualem Sansal est malade, il ne faut jamais l’oublier« .

Le procès en appel de Boualem Sansal prévu pour le 24 juin

Pour rappel, Boualem Sansal a été condamné, le 27 mars, à cinq ans de prison, pour atteinte à l’intégrité nationale. Notamment suite à des déclarations en octobre 2024 à un média d’extrême droite française, où il estimait que « l’Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc« . Son procès en appel est prévu pour le 24 juin 2025.

L’affaire de cet écrivain s’inscrit dans la large liste des sujets sensibles qui ont dégradé les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. Alors qu’Alger défend le déroulement normal de la justice, Paris, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, appelle à « un geste humanitaire« envers Boualem Sansal, atteint d’un cancer.

Rappelons, lundi, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu plusieurs rencontres. Parmi les personnalités reçues, le PDG franco-libanais de l’armateur CMA CGM, en l’occurrence Rodolphe Saadé, et l’artiste franco-algérien DJ Snake, mondialement connu pour ses tubes à succès comme « Disco Maghreb« , « Lean On » et « Taki Taki ».

À LIRE AUSSI : Tebboune reçoit DJ Snake : reconnaissance officielle pour l’artiste franco-algérien